AFP Crecer impulsa conversación sobre bienestar financiero en el HR Executive Summit 2026

AFP Crecer participó como aliado estratégico del HR Executive Summit 2026 y ofreció la ponencia central del espacio Executive Lunch, donde propició un intercambio entre líderes empresariales sobre el papel del bienestar financiero en la estabilidad de los colaboradores, la inteligencia artificial en el entorno laboral y su impacto en la gestión del talento.

El encuentro, organizado por la comunidad de práctica de Recursos Humanos Conectados, se ha consolidado como uno de los principales espacios de intercambio sobre la evolución de la gestión humana en la República Dominicana, reuniendo a ejecutivos responsables de cultura organizacional, talento y transformación empresarial.

Durante su participación, Rita Plá, gerente general de AFP Crecer, destacó la importancia de integrar el bienestar financiero dentro de una visión integral del desarrollo del talento, resaltando su impacto en la tranquilidad y estabilidad de los colaboradores.

"Hoy hablar del bienestar de las personas también implica hablar de estabilidad y tranquilidad financiera. Cuando las personas comprenden mejor su futuro financiero y cuentan con herramientas para planificarlo, las organizaciones fortalecen el compromiso, la confianza y construyen entornos más sostenibles", expresó Plá.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/2-katherine-hache-patricia-a-8e705757.jpeg Katherine Haché, Patricia Arthur, Rita Plá, Dulce Marchena, Ingrid García, Lisa Peña, Kismet Madera, Anyeli García y Auria Peguero. (FUENTE EXTERNA)

En ese contexto, AFP Crecer compartió su visión sobre la importancia de fortalecer la educación previsional y promover decisiones más informadas sobre el futuro financiero desde etapas tempranas de la vida laboral.

Actualmente, la administradora acompaña a más de 1.56 millones de afiliados, impulsando iniciativas de cercanía, educación financiera y acceso simplificado a la información previsional.

Como parte de este enfoque, AFP Crecer resaltó la importancia de fortalecer una cultura financiera orientada al ahorro voluntario y la planificación de largo plazo, promoviendo hábitos que fortalezcan la estabilidad y el bienestar financiero de los colaboradores. Asimismo, se abordó cómo iniciativas empresariales enfocadas en educación y disciplina de ahorro pueden convertirse en un diferenciador relevante para las organizaciones en un entorno laboral cada vez más competitivo.

En el marco del evento, Carlos Barranco, Gerente General de CrecerLAB, empresa miembro del ecosistema del Centro Financiero Crecer y especializada en innovación, participó con la conferencia "La Revolución Humana: Navegando la disrupción del talento en la era de la inteligencia artificial", donde abordó cómo estas tecnologías están transformando la manera en que las organizaciones atraen, desarrollan y potencian el talento

Con esta participación, AFP Crecer reafirma su compromiso de acompañar a personas y organizaciones más allá de la gestión previsional, promoviendo conversaciones sobre bienestar financiero, innovación y evolución del talento, como parte de su visión de contribuir a una cultura de mayor planificación y un futuro más seguro para los dominicanos.

Sobre AFP Crecer

AFP Crecer, empresa del ecosistema del Centro Financiero Crecer (CFC), lidera el mercado como una administradora de fondos de pensiones innovadora, confiable y cercana, gestionando los ahorros de más de 1.56 millones de dominicanos.

Con más de 25 años de trayectoria, ha sido pionera en la firma de los Principios de Inversión Responsable (PRI), así como en el impulso de iniciativas de educación financiera e inclusión social, impactando positivamente la vida de sus afiliados.

En el último período, más de 14,860 dominicanos han recibido sus beneficios de pensión a través de AFP Crecer, mientras la organización mantiene un 92% de satisfacción de sus clientes, reflejo de su compromiso con un servicio cercano, eficiente y de calidad.