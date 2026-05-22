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Banco Sabadell entrega a Zanoni Selig el Premio al Mérito Empresarial RD–España

Este reconocimiento resalta la trayectoria, liderazgo y visión empresarial

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    Banco Sabadell entrega a Zanoni Selig el Premio al Mérito Empresarial RD–España
    Zanoni Selig y Julián Fernández. (FUENTE EXTERNA)

    El Banco Sabadell celebró la primera edición del Premio al Mérito Empresarial República Dominicana – España, una distinción creada para reconocer al empresario dominicano destacado por su importante contribución al fortalecimiento de las relaciones comerciales y empresariales entre ambos países.

    En esta edición inaugural, el galardón fue otorgado a Zanoni Selig, Chairman de WorldWide Group, grupo asegurador especializado en Salud Internacional y Vida, con operaciones en varios mercados de América Latina, entre los que destacan:  República Dominicana, Panama, Guatemala, Bolivia y Paraguay.

    Bajo el liderazgo de Selig, WorldWide Group ha impulsado el acceso de asegurados dominicanos a la sanidad española, destacando la calidad, innovación y excelencia médica de este país.

    Gracias a esta iniciativa, asegurados de la empresa se les han podido realizar alrededor de 700 procedimientos médicos en España en los últimos dos años, fortaleciendo así los vínculos entre ambos mercados y ampliando las oportunidades de acceso a atención médica de clase mundial.

    Fomento las relaciones bilaterales

    Este reconocimiento resalta la trayectoria, liderazgo y visión empresarial de Zanoni Selig y de igual manera sus aportes al fortalecimiento de las relaciones entre República Dominicana y España.

    Su enfoque estratégico en la internacionalización, la innovación y el desarrollo de alianzas regionales ha estado orientado a garantizar a los clientes de WorldWide Group acceso a servicios médicos de primer nivel.

    • A través de este premio, Banco Sabadell reafirma su compromiso con el impulso de iniciativas que fomenten las relaciones bilaterales y promuevan el crecimiento empresarial entre República Dominicana y España.
    • Banco Sabadell, constituido en 1881, es el cuarto grupo bancario español. Con más de 140 años de historia, la entidad destaca por su cercanía, acompañamiento y compromiso con clientes y empresas en sus procesos de crecimiento y de internacionalización.
    • En República Dominicana, Banco Sabadell mantiene una Oficina de Representación en Santo Domingo, siendo el único banco español con presencia física en el país.
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