La Fundación Central Barahona impulsa el desarrollo de la niñez en la Región Sur

La educación inicial continúa siendo una de las herramientas más transformadoras para las comunidades vulnerables de la región sur.

Con esa visión, la Fundación Central Barahona (FCB), brazo social del Consorcio Azucarero Central (CAC), ha logrado impactar a 3,735 niños mediante su programa de escuelitas comunitarias, una iniciativa que durante más de dos décadas ha acompañado a familias de distintos bateyes y comunidades de Barahona.

El proyecto, enfocado en niños de 3, 4 y 5 años, busca promover el desarrollo integral durante los primeros años de vida a través de espacios educativos gratuitos donde se combinan formación académica, valores, alimentación, salud, higiene y actividades recreativas.

Desde 2010, la fundación asumió por completo la operación y sostenibilidad del programa, que en ese momento contaba con solo cuatro centros educativos. Actualmente, la red se ha expandido a nueve escuelitas ubicadas en Las Salinas, El Palmar, Batey Isabela y los bateyes 3, 4, 5, 6, 8 y 9, donde reciben atención 243 niños.

En estos centros se trabaja bajo modalidades regular y multigrado, integrando además la participación activa de las familias y actividades orientadas al fortalecimiento del entorno comunitario.

"A través de la Fundación Central Barahona, asumimos la educación inicial como una vía concreta para contribuir al bienestar de las comunidades, acompañando a los niños desde sus primeros años y apoyando a las familias en una etapa clave de su desarrollo", expresó José Antonio García, director ejecutivo de la FCB.

Inversión anual

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/escuelitas-2-c7284b50.jpeg La Escuelita (FUENTE EXTERNA)

Para mantener el funcionamiento de las escuelitas, la fundación realiza una inversión anual destinada a cubrir alimentación, útiles escolares, uniformes, materiales didácticos, servicios básicos, mantenimiento de los espacios y salarios del personal docente y de supervisión.

El programa también incluye celebraciones de inicio y cierre del año escolar, actividades navideñas, jornadas por el Día de los Santos Reyes y el Día de las Madres, así como talleres de capacitación para maestras y acciones enfocadas en el cuidado integral de la niñez.

La Fundación Central Barahona fue creada en 2002 como una institución privada sin fines de lucro con el propósito de contribuir al desarrollo social de la Región Enriquillo.

A través de iniciativas como las escuelitas comunitarias, el Consorcio Azucarero Central reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las familias y la creación de oportunidades educativas para la niñez del sur del país.