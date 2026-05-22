M. Fermin & Asociados celebra séptima versión Zumbathon Bienestar 360

Marisol Fermín y Lilian Acosta participaron en la actividad de M. Fermin & Asociados. ( FUENTE EXTERNA )

La firma asesora de seguros M. Fermín & Asociados realizó la séptima versión de su Zumbathon Bienestar 360, reuniendo a un gran número de clientes y relacionados en el Atrio Central de Acrópolis Business Mall para celebrar el Día del Trabajador y el Día de las Madres, en una jornada que forma parte de las actividades conmemorativas de su décimo aniversario.

Lo que inició como una forma de mantenerse activos durante la pandemia del 2020, se ha convertido en un encuentro para celebrar la salud y el bienestar que les ofrece contar con una plataforma como es Bienestar 360.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/1-aimee-rosa-keany-alcantara-y-marisol-fermin-8032d079.jpeg Aimée Rosa, Keany Alcantara y Marisol Fermin. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/zumbathon-360-228cef8e.jpeg El Zumbathon Bienestar 360 reunió a un gran número de clientes y relacionados de M. Fermín & Asociados. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Marisol Fermín, directora general de M. Fermín & Asociados, reiteró su agradecimiento a todos los asistentes y en especial a los clientes que desde hace diez años han acogido sus asesorías en materia de seguros y que cada año se unen en esta gran celebración.

"Para nosotros la mejor forma de celebrar la conmemoración del Día del Trabajador y el regalo anticipado al Día de las Madres, es disfrutar de un divertido encuentro, mientras te ejercitas con Aimee Rosa, nuestra entrenadora oficial, porque creemos que todo lo negativo se va bailando", puntualizó Marisol Fermín.

Bienestar 360

La plataforma Bienestar 360 de M. Fermín & Asociados se destaca por agrupar planes que contribuyen a que las familias dominicanas trabajen su presupuesto familiar y organicen sus finanzas para una vida plena.

Además, ofrecen servicios que cuentan con el aval y respaldo de las principales empresas aseguradoras del país, incluyendo planes de retiro y renta vitalicia.

El momento fue propicio para entregar reconocimientos especiales a las empresas y patrocinadores que han apoyado este proyecto desde sus inicios.

La entrega de los reconocimientos fue un instante muy emotivo para aquellos que han hecho posible este evento a lo largo de estos años de trayectoria, y cerrando así esta magistral experiencia de sana diversión familiar de la séptima versión del Zumbathon Bienestar 360.

Para más información sobre Bienestar 360 y la completa gama de servicios que ofrece la firma M. Fermín & Asociados solo hay visitar la página web de la firma o seguirlos a través de sus redes sociales (@mferminyasociados).