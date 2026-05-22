Pachelo Tours celebra 40 años de trayectoria con emotivo evento en Santiago

Los ejecutivos de Pachelo Tours entregan un reconocimiento a Viajes AGT por acompañarlos y contribuir a su crecimiento creando experiencias de viaje inolvidables. ( FUENTE EXTERNA )

Bajo el lema "Hace 40 años despegamos con un sueño", la agencia de viajes Pachelo Tours celebró su 40 aniversario con un emotivo acto que reunió a clientes, aliados, colaboradores y amigos en los elegantes espacios del Centro León.

La velada estuvo marcada por un concepto innovador que simuló un vuelo especial, donde los invitados vivieron la experiencia de un abordaje real hacia los múltiples destinos que la agencia ha ofrecido durante sus cuatro décadas de servicio.

Durante el acto, el presidente fundador de Pachelo Tours, Luis José Vidal, compartió palabras cargadas de gratitud y emoción, destacando que este aniversario representa "años de retos, aprendizajes y crecimiento", así como la consolidación de un sueño que inició con esfuerzo y determinación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/1-513f93d8.jpg Martin Radamés Dilone fue reconocido por la agencia por ser parte de su historia junto a su bella familia por 40 años. En la foto Joaquin Dilone, Radamés Dilone, Margarita de Vidal y Luis José Vidal. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/2-bbe5a071.jpg Juan José Pepín, Rosa Khoury de Pepín y Virgilio Gutiérrez y Josefina de Gutiérrez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/3-ee5a83c8.jpg Doris de Estévez y Andrés Estévez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/5-9ef89e86.jpg Pedro Reyes, Víctor Fontana, Félix Santiago Vidal y Erick Mercado. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/7-bfbe5ed1.jpg Martha de Lara, Edwin Félix y Dilcia Uceta. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/9-478c1bd6.jpg Nathalie Vidal, Luis José Vidal y Margarita de Vidal. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/12-5a846c90.jpg El empresario José Clase recibe una medalla de reconocimiento por sus aportes a la empresa de viajes en estos 40 años. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Asimismo, realizó un reconocimiento especial a su esposa, Margarita de Vidal, por su entrega, pasión y liderazgo en el desarrollo de la empresa a lo largo de estos 40 años.

"Hoy celebramos una historia construida con dedicación, compromiso y el apoyo de personas valiosas. Gracias a nuestros clientes, suplidores y colaboradores por confiar en nosotros y ser parte esencial de este camino", expresó.

Desafíos y satisfacciones

De igual manera, Margarita Infante, Gerente General, agradeció la celebración de estos 40 años de servicio, resaltando que este recorrido ha estado lleno de desafíos, pero también de grandes satisfacciones. "Los sueños se hacen realidad cuando se construyen con amor, perseverancia y el apoyo de personas maravillosas", afirmó.

La actividad fue un homenaje a la trayectoria de Pachelo Tours como una de las agencias de viajes más sólidas de Santiago, destacándose por su compromiso con la excelencia y la confianza de miles de pasajeros a lo largo de los años.

Con esta celebración, la empresa reafirma su visión de futuro, apostando a nuevos destinos y experiencias, manteniendo siempre el mismo espíritu con el que inició: hacer realidad los sueños de viaje de sus clientes.

En el evento que reunió a un selecto grupo de clientes que por más de 40 años han sido fieles, la empresa hizo entrega de varios reconocimientos a suplidores y entregó medallas a clientes y colaboradores.