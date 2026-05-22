Playa Nueva Romana y PGA Oceans´4 sede del Torneo de Golf Beneficio Casa de España en 35ª edición

Segundo Rodríguez, Leyky Duran, Belarminio García, Rosaura Rodríguez, Soraya Rodríguez, Manuel Gómez, Joaquín De Ramón y Luís Menicucci. ( FUENTE EXTERNA )

La Casa de España celebró con gran éxito su tradicional Torneo de Golf Benéfico el pasado sábado 25 de abril, consolidando una vez más una trayectoria de 35 años de compromiso social, camaradería y promoción del deporte.

El evento tuvo lugar en el prestigioso campo PGA Océano 4 de Playa Nueva Romana, donde se dieron cita destacados golfistas, miembros de la comunidad española y amigos de la institución, en una jornada marcada por la sana competencia y el espíritu solidario.

En esta edición, el torneo fue dedicado de manera especial a don José García García, en reconocimiento a su invaluable apoyo y contribución a lo largo de los años, siendo una figura clave en el fortalecimiento y continuidad de esta iniciativa benéfica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/segundo-rodriguez-e-ignacio-mendez-entregando-la-copa-casa-de-espana-a-los-jugadores-bolivar-batista-y-milton-franco-garcia-099311f0.jpeg Segundo Rodríguez e Ignacio Méndez entregando la Copa Casa de España a los jugadores Bolívar Batista y Milton Franco García. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/segundo-rodriguez-presidente-comision-organizadora-jose-garcia-e-ignacio-mendez-presidente-de-la-casa-de-espana-a83fe1b3.jpeg Segundo Rodríguez, presidente Comisión Organizadora, José García e Ignacio Méndez, presidente de la Casa de España. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/jesus-duran-e-ignacio-mendez-b3c52b70.jpeg Jesús Duran e Ignacio Méndez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/jaque-de-salida-a-cargo-del-sr-segundo-rodriguez-4ffcbb85.jpeg Jaque de salida a cargo del sr. Segundo Rodríguez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/jugadores-834ccefd.jpeg Jugadores del torneo. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Ceremonia de premiación

Al finalizar la jornada deportiva, se llevó a cabo una emotiva ceremonia de premiación, en la que se reconoció el desempeño de los jugadores más destacados del torneo.

Asimismo, se rindió homenaje a diversas personalidades cuyo respaldo y compromiso han hecho posible la realización sostenida de este evento a lo largo de más de tres décadas.

La actividad contó con la presencia de los miembros de la Junta Directiva de la Casa de España, así como del presidente de la Comisión de Golf organizadora del evento, quienes destacaron la importancia de este torneo como plataforma de integración y solidaridad.

Con esta exitosa edición, la Casa de España reafirma su compromiso con las causas benéficas y con la promoción de actividades que fortalecen los lazos comunitarios, agradeciendo a todos los participantes, patrocinadores y colaboradores que hicieron posible este memorable encuentro.