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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Reid & Compañía
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Reid & Compañía conecta a sus clientes con emoción de Fórmula 1 junto a Komatsu y Williams Racing

La actividad se celebró en un ambiente diseñado para conectar negocios, tecnología y pasión por el automovilismo

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    Reid & Compañía conecta a sus clientes con emoción de Fórmula 1 junto a Komatsu y Williams Racing
    Mercilina Reyes, Bryant Tejeda, Cristofer Jiménez y Leslie Ramírez. (FUENTE EXTERNA)

    La División Construcción, Agrícola e Industrial de Reid & Compañía realizó un encuentro exclusivo en el showroom de Jeep para seguir en vivo la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

    Este evento reunió a clientes y aliados estratégicos en una experiencia de la marca Komatsu, patrocinador oficial de la escudería Williams Racing, en colaboración con @SpiritSession. 

    Más que una actividad de entretenimiento, la jornada fue concebida como un encuentro de marca alineado con los valores que comparten Komatsu y Williams Racing: ingeniería de precisión, innovación tecnológica, rendimiento bajo presión y excelencia operativa. 

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    Bryant Tejeda, Merciling Reyes, Yulissa Meran y Alexis Terrero.
    Bryant Tejeda, Merciling Reyes, Yulissa Meran y Alexis Terrero. (FUENTE EXTERNA)
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    Jean luis Álvarez, Thiara Fernández, Rafaella Fernández y Gustavo Álvarez.
    Jean luis Álvarez, Thiara Fernández, Rafaella Fernández y Gustavo Álvarez. (FUENTE EXTERNA)
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    Angie Rodríguez y Enmanuel Fermín.
    Angie Rodríguez y Enmanuel Fermín. (FUENTE EXTERNA)
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    Audrey Cruz y Miguel Peña.
    Audrey Cruz y Miguel Peña. (FUENTE EXTERNA)
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    Cristian Terrero y Yandry Soto.
    Cristian Terrero y Yandry Soto. (FUENTE EXTERNA)
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    Ernesto Pascual y Yerlin Villabrille.
    Ernesto Pascual y Yerlin Villabrille. (FUENTE EXTERNA)

      En un ambiente diseñado para conectar negocios, tecnología y pasión por el automovilismo, los asistentes disfrutaron de una propuesta inmersiva donde la velocidad y el alto desempeño marcaron cada momento.

      Esta actividad también contó con la participación de las marcas Jeep, RAM e Isuzu, fortaleciendo el ecosistema de soluciones y valor que Reid & Compañía ofrece al mercado dominicano.

      • La iniciativa forma parte de la estrategia de relacionamiento de la empresa, enfocada en crear conexiones memorables que consoliden vínculos comerciales y fortalezcan el posicionamiento de sus marcas a través de espacios innovadores y diferenciadores. 

      Con encuentros como este, Reid & Compañía continúa creando espacios donde la tecnología, la cercanía y los momentos compartidos fortalecen la relación con sus clientes y aliados estratégicos, apostando por una visión de negocio más conectada, dinámica y humana. 

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      Esteban Fuentes y Lem Piña.
      Esteban Fuentes y Lem Piña. (FUENTE EXTERNA)
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      Manuel Sanabria y Andreina Mujica.
      Manuel Sanabria y Andreina Mujica. (FUENTE EXTERNA)
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      Mariel de Ruiz y Luis José Ruiz.
      Mariel de Ruiz y Luis José Ruiz. (FUENTE EXTERNA)
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      Patricia Bulus y María Paz Ibarra.
      Patricia Bulus y María Paz Ibarra. (FUENTE EXTERNA)

        Sobre Reid & Compañía

        Reid & Compañía es una empresa dedicada a la importación y comercialización de vehículos de motor, construcción y equipos industriales, así como de neumáticos, lubricantes, respuestas y servicios de taller.

        La empresa mantiene un firme compromiso con la excelencia en el servicio y la confianza de sus clientes, respaldada por una trayectoria de integridad, solidez y liderazgo en el mercado dominicano.

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