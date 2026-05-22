Reid & Compañía conecta a sus clientes con emoción de Fórmula 1 junto a Komatsu y Williams Racing
La actividad se celebró en un ambiente diseñado para conectar negocios, tecnología y pasión por el automovilismo
La División Construcción, Agrícola e Industrial de Reid & Compañía realizó un encuentro exclusivo en el showroom de Jeep para seguir en vivo la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Este evento reunió a clientes y aliados estratégicos en una experiencia de la marca Komatsu, patrocinador oficial de la escudería Williams Racing, en colaboración con @SpiritSession.
Más que una actividad de entretenimiento, la jornada fue concebida como un encuentro de marca alineado con los valores que comparten Komatsu y Williams Racing: ingeniería de precisión, innovación tecnológica, rendimiento bajo presión y excelencia operativa.
En un ambiente diseñado para conectar negocios, tecnología y pasión por el automovilismo, los asistentes disfrutaron de una propuesta inmersiva donde la velocidad y el alto desempeño marcaron cada momento.
Esta actividad también contó con la participación de las marcas Jeep, RAM e Isuzu, fortaleciendo el ecosistema de soluciones y valor que Reid & Compañía ofrece al mercado dominicano.
- La iniciativa forma parte de la estrategia de relacionamiento de la empresa, enfocada en crear conexiones memorables que consoliden vínculos comerciales y fortalezcan el posicionamiento de sus marcas a través de espacios innovadores y diferenciadores.
Con encuentros como este, Reid & Compañía continúa creando espacios donde la tecnología, la cercanía y los momentos compartidos fortalecen la relación con sus clientes y aliados estratégicos, apostando por una visión de negocio más conectada, dinámica y humana.
Sobre Reid & Compañía
Reid & Compañía es una empresa dedicada a la importación y comercialización de vehículos de motor, construcción y equipos industriales, así como de neumáticos, lubricantes, respuestas y servicios de taller.
La empresa mantiene un firme compromiso con la excelencia en el servicio y la confianza de sus clientes, respaldada por una trayectoria de integridad, solidez y liderazgo en el mercado dominicano.