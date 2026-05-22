Reid & Compañía conecta a sus clientes con emoción de Fórmula 1 junto a Komatsu y Williams Racing

La División Construcción, Agrícola e Industrial de Reid & Compañía realizó un encuentro exclusivo en el showroom de Jeep para seguir en vivo la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Este evento reunió a clientes y aliados estratégicos en una experiencia de la marca Komatsu, patrocinador oficial de la escudería Williams Racing, en colaboración con @SpiritSession.

Más que una actividad de entretenimiento, la jornada fue concebida como un encuentro de marca alineado con los valores que comparten Komatsu y Williams Racing: ingeniería de precisión, innovación tecnológica, rendimiento bajo presión y excelencia operativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/principal-2--bryant-tejeda-merciling-reyes-yulissa-meran-y-alexis-terrero-ce125981.jpg Bryant Tejeda, Merciling Reyes, Yulissa Meran y Alexis Terrero. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/jean-luis-alvarez-thiara-fernandez-rafaella-fernandez-y-gustavo-alvarez-59f13b07.jpg Jean luis Álvarez, Thiara Fernández, Rafaella Fernández y Gustavo Álvarez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/angie-rodriguez-y-enmanuel-fermin-0dfe0347.jpg Angie Rodríguez y Enmanuel Fermín. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/audrey-cruz-y-miguel-pena-c900765e.jpg Audrey Cruz y Miguel Peña. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/cristian-terrero-y-yandry-soto-e9af3b90.jpg Cristian Terrero y Yandry Soto. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/ernesto-pascual-y-yerlin-villabrille-b29cab67.jpg Ernesto Pascual y Yerlin Villabrille. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

En un ambiente diseñado para conectar negocios, tecnología y pasión por el automovilismo, los asistentes disfrutaron de una propuesta inmersiva donde la velocidad y el alto desempeño marcaron cada momento.

Esta actividad también contó con la participación de las marcas Jeep, RAM e Isuzu, fortaleciendo el ecosistema de soluciones y valor que Reid & Compañía ofrece al mercado dominicano.

La iniciativa forma parte de la estrategia de relacionamiento de la empresa, enfocada en crear conexiones memorables que consoliden vínculos comerciales y fortalezcan el posicionamiento de sus marcas a través de espacios innovadores y diferenciadores.

Con encuentros como este, Reid & Compañía continúa creando espacios donde la tecnología, la cercanía y los momentos compartidos fortalecen la relación con sus clientes y aliados estratégicos, apostando por una visión de negocio más conectada, dinámica y humana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/esteban-fuentes-y-lem-pina-503248ba.jpg Esteban Fuentes y Lem Piña. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/manuel-sanabria-y-andreina-mujica-c9ca6655.jpg Manuel Sanabria y Andreina Mujica. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/mariel-de-ruiz-y-luis-jose-ruiz-26232dd6.jpg Mariel de Ruiz y Luis José Ruiz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/patricia-bulus-y-maria-paz-ibarra-ee4e951c.jpg Patricia Bulus y María Paz Ibarra. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Sobre Reid & Compañía

Reid & Compañía es una empresa dedicada a la importación y comercialización de vehículos de motor, construcción y equipos industriales, así como de neumáticos, lubricantes, respuestas y servicios de taller.

La empresa mantiene un firme compromiso con la excelencia en el servicio y la confianza de sus clientes, respaldada por una trayectoria de integridad, solidez y liderazgo en el mercado dominicano.