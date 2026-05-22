Unicda acoge conferencia y lanzamiento del libro "Samurái de los Negocios"

Lanzamiento del libro "Samurái en los Negocios". ( FUENTE EXTERNA )

Con la participación de autoridades académicas y representantes del sector empresarial, la Universidad Domínico Americano (Unicda) fue escenario de la conferencia "Samurái de los Negocios: Estrategia y mentalidad para el éxito", un encuentro orientado a fortalecer la visión estratégica y el liderazgo consciente en el entorno organizacional.

La actividad sirvió como marco para el lanzamiento oficial del libro "Samurái en los Negocios", una obra que integra principios del Bushido —como la integridad, la disciplina y el honor— con herramientas modernas de liderazgo, ventas y neurociencia aplicada a la toma de decisiones.

La autora, Leiko Ortiz Cruz, neuromarketer, estratega comercial y conferencista, fue presentada por la vicerrectora académica de Unicda, Dra. Josefina Pepin, quien destacó la relevancia de promover espacios formativos que conecten la academia con los desafíos reales del mundo empresarial, impulsando líderes con pensamiento crítico y capacidad de ejecución.

Durante su intervención, Ortiz compartió herramientas prácticas vinculadas a la planificación estratégica, el desarrollo empresarial, la gestión comercial y la dirección de equipos, enfatizando la importancia de alinear mentalidad, propósito y acción para lograr resultados sostenibles.

"El verdadero liderazgo no se trata solo de alcanzar resultados, sino de cómo se piensa, se decide y se actúa con coherencia y virtud en cada etapa del camino empresarial", expresó Leiko Ortiz, al referirse al enfoque central de su obra.

Como parte de los anuncios realizados durante el evento, se informó que Unicda y la autora han desarrollado un Diplomado en Neuroestrategias y Ejecución Comercial, el cual inicia en el mes de julio 2026, orientado a líderes, ejecutivos y equipos comerciales.

Este programa académico buscará fortalecer habilidades estratégicas, toma de decisiones y ejecución efectiva, respondiendo a las exigencias del mercado actual. Los detalles del diplomado serán dados a conocer próximamente.

La realización de esta conferencia reafirma el compromiso de Unicda con la excelencia académica, la innovación educativa y la formación de líderes preparados para impactar positivamente en el entorno empresarial.

Sobre "Samurái en los Negocios"

"Samurái en los Negocios" es una guía práctica que fusiona la sabiduría ancestral del Bushido con herramientas contemporáneas de liderazgo, ventas y neurociencia.

El libro propone un modelo de pensamiento estratégico enfocado en la disciplina, la claridad mental, la virtud y la ejecución consciente, ofreciendo a empresarios y profesionales un enfoque aplicable para enfrentar entornos competitivos con carácter y propósito.

Sobre Leiko Ortiz Cruz

Leiko Ortiz Cruz es neuromarketer, estratega comercial, conferencista y autora. Cuenta con amplia experiencia en planificación estratégica, desarrollo empresarial, gestión de ventas, dirección y desarrollo de equipos, así como en marketing y comunicación. Su enfoque combina análisis estratégico, neurociencia aplicada y principios de liderazgo ético, orientados a generar resultados sostenibles y transformación organizacional.