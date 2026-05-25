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Carabela Tienda
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Carabela Tienda inaugura una tienda en Santiago

En este espacio convergen el diseño, la exclusividad y la innovación

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    Carabela Tienda inaugura una tienda en Santiago
    Mariella Arceboni, Josué Holguín y Gelsomina Holguín. (FUENTE EXTERNA)

    Carabela Tienda inauguró oficialmente una sucursal en Santiago de los Caballeros. El encuentro reunió a los principales representantes de la industria de la arquitectura, construcción y decoración de la región, así como a miembros del empresariado, clientes y allegados de la marca.

    La nueva sucursal abre sus puertas con un showroom concebido para ofrecer una experiencia más inmersiva, sofisticada y funcional. Además, representa un nuevo capítulo para la marca, que desde 1973 ha construido un legado marcado por la excelencia, la innovación y la evolución del diseño de interiores y las terminaciones arquitectónicas en el país.

    Esta nueva tienda reafirma el compromiso de Carabela de acercarse aún más a sus clientes del Cibao, elevando su servicio y ofreciendo soluciones integrales para proyectos residenciales y comerciales.

    El nuevo espacio fue diseñado con un ambiente inspirador, contemporáneo y acogedor, donde convergen revestimientos exclusivos, cocinas, baños de lujo, mobiliario y acabados premium respaldados por prestigiosas marcas internacionales. La amplitud y funcionalidad del showroom permite a los visitantes recorrer diferentes propuestas estéticas y descubrir materiales cuidadosamente seleccionados para transformar espacios con elegancia y personalidad.

    Referente en la industria

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    Infografía
    Mariella Arceboni y Gelsomina Holguín junto a equipo de Sanrtiago. (FUENTE EXTERNA)

    Entre los grandes protagonistas de la propuesta de Carabela destaca la cerámica, una categoría que ha acompañado la trayectoria de la empresa desde sus inicios y que hoy continúa posicionándola como referente en revestimientos exclusivos que combinan diseño, durabilidad e innovación.

    El factor diferenciador de Carabela ha sido, durante más de 50 años, la capacidad de ofrecer una experiencia personalizada donde la calidad y la asesoría especializada se convierten en parte esencial de cada proyecto.

    Su alianza con reconocidas firmas internacionales se ha consolidado su posicionamiento como una de las marcas más admiradas y prestigiosas del sector en República Dominicana. Entre ellas: 

    • Porcelanosa
    • Mirage
    • Ape Grupo
    • We are IB 
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    Alberto García, Gelsomina Holguín, Nilsa Suárez y Erik Gil.
    Alberto García, Gelsomina Holguín, Nilsa Suárez y Erik Gil. (FUENTE EXTERNA)
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    Michelle Goulart y Julio Sicard.
    Michelle Goulart y Julio Sicard. (FUENTE EXTERNA)
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    María del Pilar Blasco y Lía Bonilla.
    María del Pilar Blasco y Lía Bonilla. (FUENTE EXTERNA)
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    Carla García y Grace Aybar.
    Carla García y Grace Aybar. (FUENTE EXTERNA)
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