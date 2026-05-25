Carabela Tienda inaugura una tienda en Santiago
En este espacio convergen el diseño, la exclusividad y la innovación
Carabela Tienda inauguró oficialmente una sucursal en Santiago de los Caballeros. El encuentro reunió a los principales representantes de la industria de la arquitectura, construcción y decoración de la región, así como a miembros del empresariado, clientes y allegados de la marca.
La nueva sucursal abre sus puertas con un showroom concebido para ofrecer una experiencia más inmersiva, sofisticada y funcional. Además, representa un nuevo capítulo para la marca, que desde 1973 ha construido un legado marcado por la excelencia, la innovación y la evolución del diseño de interiores y las terminaciones arquitectónicas en el país.
Esta nueva tienda reafirma el compromiso de Carabela de acercarse aún más a sus clientes del Cibao, elevando su servicio y ofreciendo soluciones integrales para proyectos residenciales y comerciales.
El nuevo espacio fue diseñado con un ambiente inspirador, contemporáneo y acogedor, donde convergen revestimientos exclusivos, cocinas, baños de lujo, mobiliario y acabados premium respaldados por prestigiosas marcas internacionales. La amplitud y funcionalidad del showroom permite a los visitantes recorrer diferentes propuestas estéticas y descubrir materiales cuidadosamente seleccionados para transformar espacios con elegancia y personalidad.
Referente en la industria
Entre los grandes protagonistas de la propuesta de Carabela destaca la cerámica, una categoría que ha acompañado la trayectoria de la empresa desde sus inicios y que hoy continúa posicionándola como referente en revestimientos exclusivos que combinan diseño, durabilidad e innovación.
El factor diferenciador de Carabela ha sido, durante más de 50 años, la capacidad de ofrecer una experiencia personalizada donde la calidad y la asesoría especializada se convierten en parte esencial de cada proyecto.
Su alianza con reconocidas firmas internacionales se ha consolidado su posicionamiento como una de las marcas más admiradas y prestigiosas del sector en República Dominicana. Entre ellas:
- Porcelanosa
- Mirage
- Ape Grupo
- We are IB