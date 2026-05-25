Carabela Tienda inaugura una tienda en Santiago

Carabela Tienda inauguró oficialmente una sucursal en Santiago de los Caballeros. El encuentro reunió a los principales representantes de la industria de la arquitectura, construcción y decoración de la región, así como a miembros del empresariado, clientes y allegados de la marca.

La nueva sucursal abre sus puertas con un showroom concebido para ofrecer una experiencia más inmersiva, sofisticada y funcional. Además, representa un nuevo capítulo para la marca, que desde 1973 ha construido un legado marcado por la excelencia, la innovación y la evolución del diseño de interiores y las terminaciones arquitectónicas en el país.

Esta nueva tienda reafirma el compromiso de Carabela de acercarse aún más a sus clientes del Cibao, elevando su servicio y ofreciendo soluciones integrales para proyectos residenciales y comerciales.

El nuevo espacio fue diseñado con un ambiente inspirador, contemporáneo y acogedor, donde convergen revestimientos exclusivos, cocinas, baños de lujo, mobiliario y acabados premium respaldados por prestigiosas marcas internacionales. La amplitud y funcionalidad del showroom permite a los visitantes recorrer diferentes propuestas estéticas y descubrir materiales cuidadosamente seleccionados para transformar espacios con elegancia y personalidad.

Referente en la industria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/carabela-16-mariella-arceboni-y-gelsomina-holguin-junto-a-equipo-de-sanrtiago-c2bc9d70.jpg Mariella Arceboni y Gelsomina Holguín junto a equipo de Sanrtiago. (FUENTE EXTERNA)

Entre los grandes protagonistas de la propuesta de Carabela destaca la cerámica, una categoría que ha acompañado la trayectoria de la empresa desde sus inicios y que hoy continúa posicionándola como referente en revestimientos exclusivos que combinan diseño, durabilidad e innovación.

El factor diferenciador de Carabela ha sido, durante más de 50 años, la capacidad de ofrecer una experiencia personalizada donde la calidad y la asesoría especializada se convierten en parte esencial de cada proyecto.

Su alianza con reconocidas firmas internacionales se ha consolidado su posicionamiento como una de las marcas más admiradas y prestigiosas del sector en República Dominicana. Entre ellas:

Porcelanosa

Mirage

Ape Grupo

We are IB

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/carabela-6-alberto-garcia-gelsomina-holguin-nilsa-suarez-y-erik-gil-69314890.jpg Alberto García, Gelsomina Holguín, Nilsa Suárez y Erik Gil. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/carabela-7-michelle-goulart-y-julio-sicard-cca7d596.jpg Michelle Goulart y Julio Sicard. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/carabela-12-maria-del-pilar-blasco-y-lia-bonilla-2a012d03.jpg María del Pilar Blasco y Lía Bonilla. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/carabela-10-carla-garcia-y-grace-aybar-5d0f52ad.jpg Carla García y Grace Aybar. (FUENTE EXTERNA) ‹ >