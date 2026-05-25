Dominican Motors trae al país la nueva familia híbrida enchufable Soueast DM

Dominican Motors presentó en República Dominicana la nueva familia híbrida enchufable Soueast DM, integrada por los modelos S08DM y S06DM, dos SUV que apuestan por reducir la dependencia del combustible sin sacrificar comodidad, espacio ni desempeño.

El lanzamiento se llevó a cabo en el hotel El Embajador, donde se realizó una pasarela con los vehículos y se presentaron a los primeros clientes en adquirir los suyos.

Con el concepto "Ser híbrido nunca fue tan fácil", la marca plantea una transición más natural hacia nuevas formas de movilidad.

"La llegada de la familia híbrida Soueast representa un paso importante dentro de nuestra estrategia de acercar al mercado dominicano nuevas tecnologías de movilidad, con una propuesta que combina ahorro de combustible, eficiencia, versatilidad y tecnología para distintos estilos de vida", expresó Sébastian Proux, director general de Dominican Motors.

Cualidades

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/210526-soubast---foto-juan-guio-15-642b3416.jpeg (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/210526-soubast---foto-juan-guio-14-8c54f9ff.jpeg (JUAN GUIO) ‹ >

La tecnología DM —Dual Motor— incorpora un sistema híbrido enchufable (PHEV) que integra un motor de combustión y otro eléctrico recargable. En la práctica, esto permite que buena parte de los desplazamientos diarios se realicen en modo completamente eléctrico.

Cuando el trayecto exige mayor distancia, el sistema cambia automáticamente al motor de combustión, ofreciendo la autonomía necesaria para viajes largos o recorridos interurbanos.

La propuesta es más tecnológica, busca ser funcional.

El vehículo se adapta a las dinámicas reales del conductor dominicano.

La nueva familia híbrida también incluye garantía de siete años o 160,000 kilómetros, además de cinco años de mantenimiento preventivo incluido. Los clientes podrán acceder igualmente a planes de financiamiento a través de entidades bancarias aliadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/210526-soubast---foto-juan-guio-1-549b9c0f.jpeg Thomas Plisson yOlivier Pellin. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/210526-soubast---foto-juan-guio-2-d8953ff9.jpeg George Feliz y Miguel Calzada. (JUAN GUIO) ‹ >

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