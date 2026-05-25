Riu celebra 35 años en República Dominicana con una propuesta renovada

Entre nuevos espacios gastronómicos, áreas exclusivas, entretenimiento nocturno y hoteles completamente remozados, la cadena RIU Hotels & Resorts aprovechó un encuentro con periodistas dominicanos para mostrar la transformación que vive actualmente su oferta turística en el país, donde este año celebra 35 años de operaciones.

Unos 20 medios de comunicación nacional participaron en una jornada de convivencia, orientada a fortalecer los vínculos con la prensa y presentar las novedades de sus complejos hoteleros en República Dominicana.

El anfitrión de la actividad fue el renovado Riu Palace Bávaro, hotel que reabrió en agosto de 2024 luego de una reforma integral que introdujo nuevas experiencias para huéspedes, incluyendo el exclusivo Elite Club, zonas pensadas para familias y grupos de amigos, así como un moderno food court que amplía su propuesta culinaria.

Con estas incorporaciones, el establecimiento suma 32 puntos de consumo distribuidos en todo el complejo.

Durante una cena de confraternidad realizada junto a ejecutivos globales y locales de las áreas de Comunicación, Operaciones y Ventas, Juan Blanco destacó el vínculo histórico que la cadena mantiene con el país desde su llegada en 1991.

"República Dominicana nos abrió los brazos y nos hizo sentir uno más de la familia. Nuestra historia no se entendería sin el trabajo que cada uno de ustedes hace para contarla", expresó.

Experiencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/diseno-sin-titulo-27730ded.png Durante el encuentro, la empresa anunció además la futura renovación del Riu Bambu (FUENTE EXTERNA)

La agenda incluyó recorridos por el Riu Palace Macao, donde los invitados conocieron las renovaciones implementadas recientemente, además de participar en la reconocida Riu Party, una de las propuestas de entretenimiento más populares de la cadena.

Las reformas forman parte del plan de inversiones que RIU desarrolla en el país desde hace varios años y que contempla proyectos como la apertura del Riu República en 2016, la renovación del Riu Bambu y del Riu Palace Punta Cana, así como las recientes intervenciones en los hoteles Macao y Bávaro.

Durante el encuentro, la empresa anunció además la futura renovación del Riu Bambu en 2027, con la que proyecta consolidar una oferta hotelera completamente renovada o de nueva construcción en la última década en República Dominicana.

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