Casa 101 y Salime Berezowski presentan "Entre Fragmentos"
Más que una exposición tradicional, la propuesta fue pensada como una experiencia envolvente y profundamente emocional
En una velada donde el arte y el diseño encontraron un mismo lenguaje, Casa 101 presentó en su tienda de Santiago la exposición "Entre Fragmentos", la primera muestra individual de la arquitecta y creativa Salime Berezowski.
La reconocida firma de interiorismo, mobiliario y exclusivas piezas decorativas convirtió su showroom en un recorrido sensorial concebido para explorar la relación entre el arte, la emoción y los espacios que habitamos.
Más que una exposición tradicional, la propuesta fue pensada como una experiencia envolvente y profundamente emocional, donde las obras dialogan naturalmente con la arquitectura interior, las texturas y la curaduría estética que distinguen a Casa 101.
La muestra nace a partir de la conexión inmediata entre la marca y el universo visual de Berezowski, cuyas piezas cautivaron por la honestidad de su narrativa y la sensibilidad de su composición artística.
"Entre Fragmentos" reúne collage, fotografía intervenida, ilustración, mix media e impresiones en distintos formatos, construyendo un lenguaje visual sofisticado donde convergen memoria, simbolismo e imaginación. Cada pieza invita a una interpretación íntima y personal, mientras transforma el espacio en un recorrido sensorial cargado de identidad y profundidad.
Con esta iniciativa, Casa 101 reafirma su visión del diseño como una experiencia cultural y humana, alejándose de la idea del espacio meramente funcional para convertirlo en un escenario de conexión, inspiración y expresión personal. La exposición propone una nueva manera de acercarse al arte: más cálida, habitable y cercana a la vida cotidiana.
Salime Berezowski destacó que cada obra nace de "fragmentos de historias, recuerdos y emociones" que, al unirse, construyen nuevas formas de mirar y sentir. El resultado es una exposición donde el arte deja de contemplarse a distancia y pasa a formar parte de la experiencia de habitar.
Más
La muestra "Entre Fragmentos" permanecerá abierta en la tienda de Casa 101 en Santiago, ubicada en la Ave. Juan Pablo Duarte #101.
Los amantes del arte y el diseño están invitados a descubrir esta propuesta, donde las artes visuales y el interiorismo dialogan en una experiencia íntima, envolvente y llena de significado.