Casa 101 y Salime Berezowski presentan "Entre Fragmentos"

En una velada donde el arte y el diseño encontraron un mismo lenguaje, Casa 101 presentó en su tienda de Santiago la exposición "Entre Fragmentos", la primera muestra individual de la arquitecta y creativa Salime Berezowski.

La reconocida firma de interiorismo, mobiliario y exclusivas piezas decorativas convirtió su showroom en un recorrido sensorial concebido para explorar la relación entre el arte, la emoción y los espacios que habitamos.

Más que una exposición tradicional, la propuesta fue pensada como una experiencia envolvente y profundamente emocional, donde las obras dialogan naturalmente con la arquitectura interior, las texturas y la curaduría estética que distinguen a Casa 101.

La muestra nace a partir de la conexión inmediata entre la marca y el universo visual de Berezowski, cuyas piezas cautivaron por la honestidad de su narrativa y la sensibilidad de su composición artística.

"Entre Fragmentos" reúne collage, fotografía intervenida, ilustración, mix media e impresiones en distintos formatos, construyendo un lenguaje visual sofisticado donde convergen memoria, simbolismo e imaginación. Cada pieza invita a una interpretación íntima y personal, mientras transforma el espacio en un recorrido sensorial cargado de identidad y profundidad.

Con esta iniciativa, Casa 101 reafirma su visión del diseño como una experiencia cultural y humana, alejándose de la idea del espacio meramente funcional para convertirlo en un escenario de conexión, inspiración y expresión personal. La exposición propone una nueva manera de acercarse al arte: más cálida, habitable y cercana a la vida cotidiana.

Salime Berezowski destacó que cada obra nace de "fragmentos de historias, recuerdos y emociones" que, al unirse, construyen nuevas formas de mirar y sentir. El resultado es una exposición donde el arte deja de contemplarse a distancia y pasa a formar parte de la experiencia de habitar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/casa-101-2-1fd67ac0.jpg Alice Hieronimus, Desirée Hieronimus y Charo Gómez de Domínguez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/casa-101-3-67cc42ac.jpg Jennifer Hernández, Josefina Cantisano, Tamadis Morel y Ricardo Mera. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/casa-101-4-ff01ef90.jpg Michelle Alonso, Tuty de Zouain, Ali Álvarez y Martina Fernández. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/casa-101-5-b64c7e7b.jpg Yadira de Polanco, Miguelina Morel, Domingo Antuña y Máximo Polanco. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

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La muestra "Entre Fragmentos" permanecerá abierta en la tienda de Casa 101 en Santiago, ubicada en la Ave. Juan Pablo Duarte #101.

Los amantes del arte y el diseño están invitados a descubrir esta propuesta, donde las artes visuales y el interiorismo dialogan en una experiencia íntima, envolvente y llena de significado.

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