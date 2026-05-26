Lawa celebra su segunda edición

Latin American Wedding & Mice Awards (LAWA) celebró su segunda edición en las instalaciones del Reinassance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, congregando a destacados profesionales de la industria de bodas, eventos, turismo de romance y reuniones en una velada memorable donde la creatividad, el profesionalismo y la pasión fueron premiados en todo su esplendor.

Con 68 categorías, los Premios Lawa 2026 reconocieron la labor de wedding planners, diseñadores de eventos, organizadores de congresos, hoteles, venues, agencias de viajes y profesionales vinculados a la creación de experiencias sociales y corporativas de alto nivel.

La credibilidad y el rigor de la entrega estuvieron avalados por un jurado nacional e internacional conformado por reconocidas figuras vinculadas a la industria de bodas, eventos, moda, turismo y comunicación.

Sus integrantes figuraron Mirta Sánchez, Sócrates McKinney, Aneury Pilar, Yudit García, Andrés Lora, Michelle Selman, Héctor Báez, Carlota Sanlley, Yeraldín Rivas y la ecuatoriana Norma Bock, entre otros destacados representantes del sector. Su participación fortaleció la transparencia, el criterio profesional y el valor institucional de esta plataforma de reconocimiento.

Una industria que crece

La producción y organización general estuvo a cargo de Pedro Vargas, director de LAWA Capítulo República Dominicana, quien ha impulsado esta plataforma como un espacio de reconocimiento, proyección y fortalecimiento para la industria local de bodas, eventos y turismo especializado.

Los galardones reconocieron la labor sobresaliente de wedding planners, diseñadores de eventos, organizadores de congresos, hoteles, venues y agencias de viajes que han demostrado un compromiso excepcional con la creación de experiencias memorables.

Los ganadores en las categorías nacionales tuvieron además el honor de representar al país en la competencia latinoamericana, proyectando el talento dominicano hacia una plataforma internacional.

Más que un trofeo, un Lawa representa un sello de garantía para clientes y aliados estratégicos: una insignia de confianza que abre puertas y consolida trayectorias en el mercado latinoamericano.

Durante la gala, Vargas subrayó la trascendencia de esta segunda edición:"Esta segunda edición representa la evolución de una industria que ha demostrado resiliencia, creatividad y una capacidad extraordinaria para reinventarse.

Hoy celebramos no solo el talento, sino el crecimiento sostenido de un sector que continúa elevando sus estándares y posicionando a República Dominicana como un destino competitivo y sofisticado en la región. LAWA es la plataforma que reconoce ese esfuerzo y lo proyecta hacia el mundo", manifestó.

Vargas agregó que con este galardón se reconoce a todos los trabajadores de la industria de los eventos en el país y al mismo tiempo se posiciona la República Dominicana como uno de los líderes de la industria a nivel latinoamericano.

"Cada persona o empresa que recibe un premio, lo obtiene por su profesionalismo, esfuerzo, calidad y desempeño de todo su historial", enfatizó.

En tanto que, Leonardo Artigas, director general de los Latin American Wedding & MICE Awards, quien resaltó el alcance estratégico de la plataforma:

Los premios Lawa nacen para conectar el talento local con una vitrina internacional. Cada capítulo nacional fortalece la industria desde sus raíces, pero también construye un puente hacia Latinoamérica.

"República Dominicana tiene una propuesta sólida, auténtica y competitiva, y nuestro objetivo es amplificar esa excelencia, posicionando a sus profesionales y empresas en el mapa global del turismo de romance y reuniones".

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