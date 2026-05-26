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MedicalNET inaugura su Congreso 2026

La actividad forma parte de la celebración del 20 aniversario de esta institución

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    MedicalNET inaugura su Congreso 2026
    Pedro Ureña, Yenny Ureña, Fernando Contreras, Esthenia García y José de Jesús. (FUENTE EXTERNA)

    Los directivos de MedicalNET  dejaron inaugurada la segunda edición de su congreso "Medicina de Prevención e Innovación", evento que reúne a destacados profesionales y especialistas de múltiples áreas médicas en el hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo.

    La actividad forma parte de la celebración del 20 aniversario de esta institución que durante dos décadas ha impulsado el crecimiento de la medicina privada, la educación médica continua y la innovación en los servicios de salud en la República Dominicana.

    Durante el acto inaugural, directivos de la institución destacaron la importancia de promover espacios académicos que integren distintas especialidades médicas y permitan una visión más amplia y colaborativa de la atención en salud.

    "El Congreso MedicalNET nace con la visión de conectar la medicina con la innovación, la prevención y el intercambio de conocimientos entre diferentes áreas médicas", expresó el Dr. Fernando Contreras, presidente de MedicalNET.

    Programa

    El programa científico del evento incluye conferencias magistrales, paneles multidisciplinarios y espacios de intercambio académico sobre temas como medicina preventiva, inteligencia artificial aplicada a la salud, innovación médica, oncología de precisión, nutrición y medicina metabólica, bienestar, urología moderna y experiencia del paciente.

    La edición anterior del congreso reunió a más de 500 médicos y profesionales de la salud, consolidándose como uno de los encuentros médicos privados de mayor crecimiento y proyección en el país. 

    La directiva de MedicalNET realizó reconocimiento especial a la Dra. Pediatra Blanca Teresa Peña de Contreras, por sus servicios de 25 años de servicios gratuitos y desinteresados     

    El doctor José de Jesús, editor de la revista Médica MedicalNET, presentó su edición No. 12. La cual ha contenido más de 250 artículos médicos interesantes. 

    El Congreso MedicalNET 2026 continuó desarrollándose con una amplia agenda científica y la participación de especialistas nacionales e internacionales, sociedades médicas, empresas farmacéuticas y aliados estratégicos del sector salud.

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    Giuseppe Bonarelli y Rosina Schfino Bonarelli.
    Giuseppe Bonarelli y Rosina Schfino Bonarelli. (FUENTE EXTERNA)
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    Dr. Carlos García Girón, Conferencista "Mi Biografía de la Medicina, el arte de ser Médico desde la Oncología".
    Dr. Carlos García Girón, Conferencista "Mi Biografía de la Medicina, el arte de ser Médico desde la Oncología". (FUENTE EXTERNA)
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