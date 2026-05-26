Viajes Alkasa presenta un "Destino Extraordinario: Japón"

Viajes Alkasa celebró un evento exclusivo "Destino Extraordinario: Japón", una experiencia diseñada para inspirar a sus clientes a descubrir uno de los destinos más fascinantes del mundo a través de un enfoque personalizado y vivencial.

La actividad, realizada en el restaurante Samurai, reunió a clientes y viajeros apasionados en un ambiente íntimo, donde la cultura japonesa fue el hilo conductor de una velada que combinó gastronomía, storytelling y asesoría especializada.

Durante las palabras de apertura, doña Katingo Haché de Santelises, presidenta del consejo de Viajes Alkasa, destacó el compromiso de la empresa,con más de 31 años en el mercado, de diseñar viajes extraordinarios, adaptados a los intereses, ritmo y expectativas de cada cliente.

Asimismo, resaltó que Japón es un destino que trasciende lo tradicional, ofreciendo una combinación única de historia, modernidad y experiencias sensoriales.

Uno de los momentos más enriquecedores de la noche fue la conversación entre Ana Santelises de Latour, presidenta ejecutiva de Viajes Alkasa, y Laura Guzmán, vicepresidenta de Ventas y Mercadeo de Viajes Alkasa, quienes compartieron anécdotas reales en destino, resaltando ciudades emblemáticas como:

Tokio

Kioto

Osaka

Además, de experiencias diferenciadoras que van desde encuentros culturales hasta recorridos gastronómicos exclusivos. El evento también permitió presentar a Japón como un destino verdaderamente multifacético, capaz de adaptarse a cada tipo de viajero y momento de vida: desde escapadas en pareja y viajes con amigos, hasta experiencias multigeneracionales, vacaciones en familia y viajes de incentivo.

Festivales tradicionales

Un país que se transforma con cada temporada, regalando experiencias únicas como la magia del Cherry Blossom, la energía de sus festivales tradicionales, los paisajes que se tiñen de colores en otoño y la elegancia del invierno en sus reconocidos destinos de esquí.

Asimismo, se destacaron alternativas como itinerarios en cruceros de lujo —que permiten descubrir puertos menos convencionales— ampliando aún más las formas de vivir Japón de manera auténtica y extraordinaria.

Como parte central de la experiencia, los asistentes disfrutaron de un exclusivo maridaje guiado por el reconocido chef Hideyoshi Tateyama del restaurante Samurai, quien llevó a los presentes a un recorrido por la riqueza gastronómica japonesa a través de una selección de bocados y sakes cuidadosamente elegidos.

Con este tipo de iniciativas, Viajes Alkasa reafirma su posicionamiento como una empresa especializada en la creación de viajes personalizados a destinos extraordinarios, apostando por experiencias que conectan emocionalmente con sus clientes y elevan la forma de descubrir el mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/2-marcial-najri-y-laura-guzman-54d30198.jpg Marcial Najri y Laura Guzmán. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/4-francisco-ramirez-juan-leoux-rafael-del-toro-e-ivelisse-del-toro-906f4082.jpg Francisco Ramírez, Juan Leoux, Rafael del Toro e Ivelisse del Toro (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/5-jean-santelises-hache-angelica-grillo-de-santelises-alejandro-santelises-hache-y-katingo-hache-de-santelises-fcbcc4f1.jpg Jean Santelises Haché, Angelica Grillo de Santelises, Alejandro Santelises Haché y Katingo Haché de Santelises (FUENTE EXTERNA) ‹ >