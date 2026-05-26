Wendy´s presenta su "Wendía"
La marca introduce su nuevo Breakfast Wrap, una opción diseñada para ser rápida, completa y conveniente
Wendy´s presentó "Wendía", una campaña que busca rescatar el valor de arrancar tu mañana con buen pie e inspirar mejores hábitos en la rutina diaria de los dominicanos.
"Wendía" se concibe como una expresión auténtica y cercana para iniciar el día con energía. A través de esta propuesta, Wendy´s se posiciona como un facilitador práctico para las mañanas, ofreciendo soluciones que contribuyen a un comienzo de jornada más favorable.
En el marco de esta campaña, la marca introduce su nuevo Breakfast Wrap, una opción diseñada para ser rápida, completa y conveniente, adaptándose al ritmo de vida actual sin comprometer la calidad y experiencia de los consumidores.
Estrategia de comunicación
"Con esta campaña buscamos irradiar ese sentimiento de volver a conectar los pequeños momentos que antes eran cotidianos, pero que hoy tienen más valor que nunca. La vida lleva un ritmo muy rápido y, sin darnos cuenta, hemos ido dejando atrás hábitos simples que marcan la diferencia. En Wendy´s queremos rescatar eso: que el desayuno no sea solo un producto, sino una experiencia auténtica, cercana y capaz de acompañar la rutina real de las personas", afirmó Lakshmi Toledano, gerente de Marca de Wendy´s para República Dominicana.
Esta iniciativa trasciende los restaurantes mediante una serie de intervenciones urbanas diseñadas para interactuar con el ciudadano durante el dinamismo matutino.
A través de dispositivos de comunicación exterior ubicados estratégicamente y activos exclusivamente en las primeras horas del día, se difunde un mensaje de optimismo: 'Comienza el día con un Wendía'.
Esta acción cuenta con el respaldo de aliados estratégicos como Colorín, JCDecaux y diversos medios de comunicación, lo que robustece su presencia e impacto en el entorno social.