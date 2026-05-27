Grand Rum Sessions celebra su quinto aniversario

Grand Rum Sessions celebró su quinto aniversario en el emblemático Monumento a los Héroes de la Restauración, combinando historia y cultura.

Brugal

Bermúdez

Barceló

Dos Maderas

Siboney

Punta Cana

E. León Jimenes

Don Isidro

La experiencia sensorial incluyó un maridaje donde el cigarro dominicano tuvo un papel estelar, con una selección presentada por La Aurora, La Galera y Quesada Cigars, brindando a los presentes una velada orientada al disfrute de la producción local.

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Durante el encuentro, los organizadores anunciaron que el equipo de Rum Sessions trabaja en su próximo hito: el desembarco en la ciudad de Madrid, España, el próximo mes de noviembre. Esta iniciativa busca proyectar el ron dominicano en nuevos mercados, continuando con la misión de promover la calidad de la producción nacional en escenarios internacionales.

El evento contó con el respaldo de empresas vinculadas al desarrollo cultural y económico. El Banco Popular Dominicano, así como American Express aliados de la plataforma desde su origen, encabezó el grupo de instituciones presentes junto a Interval, Autobritánica, Seguros Crecer y Punta Bergantín, cuyos ejecutivos compartieron con los invitados en un ambiente de distinción.