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Grand Rum Sessions
Grand Rum Sessions

Grand Rum Sessions celebra su quinto aniversario

Los asistentes disfrutaron de una curaduría de rones internacionales y una amplia representación de la industria licorera nacional

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    Grand Rum Sessions celebra su quinto aniversario
    Leonardo Del Monte y Miguel Toirac. (FUENTE EXTERNA)

    Grand Rum Sessions celebró su quinto aniversario en el emblemático Monumento a los Héroes de la Restauración, combinando historia y cultura.

    Más de 400 invitados se dieron cita para celebrar esta trayectoria roncera en la región. Bajo una estructura diseñada para integrar la majestuosidad del monumento al evento, los asistentes disfrutaron de una curaduría de rones internacionales y una amplia representación de la industria licorera nacional. Entre ellas: 

    • Brugal
    • Bermúdez
    • Barceló
    • Dos Maderas
    • Siboney
    • Punta Cana
    • E. León Jimenes
    • Don Isidro

    La experiencia sensorial incluyó un maridaje donde el cigarro dominicano tuvo un papel estelar, con una selección presentada por La Aurora, La Galera y Quesada Cigars, brindando a los presentes una velada orientada al disfrute de la producción local. 

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    Durante el encuentro, los organizadores anunciaron que el equipo de Rum Sessions trabaja en su próximo hito: el desembarco en la ciudad de Madrid, España, el próximo mes de noviembre. Esta iniciativa busca proyectar el ron dominicano en nuevos mercados, continuando con la misión de promover la calidad de la producción nacional en escenarios internacionales. 

    El evento contó con el respaldo de empresas vinculadas al desarrollo cultural y económico. El Banco Popular Dominicano, así como American Express aliados de la plataforma desde su origen, encabezó el grupo de instituciones presentes junto a Interval, Autobritánica, Seguros Crecer y Punta Bergantín, cuyos ejecutivos compartieron con los invitados en un ambiente de distinción. 

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    Peter Knupper y Ana Amelia Haché.
    Peter Knupper y Ana Amelia Haché. (FUENTE EXTERNA)
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    Patricia Arbaje y Jalil Pérez.
    Patricia Arbaje y Jalil Pérez. (FUENTE EXTERNA)
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    Leonardo Del Monte, Daniel Miladeh, Eduardo Turull y Eduardo Mallén.
    Leonardo Del Monte, Daniel Miladeh, Eduardo Turull y Eduardo Mallén. (FUENTE EXTERNA)
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