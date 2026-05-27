La Esquina Gastrobar celebra cata de vinos españoles maridada con productos de Constanza

Asistentes a Cata en compañía de propietarios del Restaurante La Esquina. ( FUENTE EXTERNA )

En una noche donde el vino, la gastronomía y el producto local fueron protagonistas, La Esquina Gastrobar realizó una exclusiva cata de vinos españoles, reuniendo amantes del vino y la buena mesa en una experiencia sensorial inspirada en las grandes regiones vitivinícolas de España.

La actividad permitió a los asistentes recorrer las denominaciones de origen Rioja y Ribera del Duero a través de una cuidada selección de vinos de las bodegas Zuazo Gastón y Teófilo Reyes.

Estuvieron guiados por Gregory Pantaleón, experto en vinos españoles, quien compartió detalles sobre terroir, variedades de uva, procesos de crianza y características de cada etiqueta presentada.

La experiencia gastronómica fue diseñada especialmente para resaltar las cualidades de cada vino mediante un menú de tapas elaboradas con ingredientes frescos de Constanza, integrando productos locales en recetas inspiradas en la tradición española.

Durante la noche se degustaron:

Gazpacho de tomates rostizados y fresas de Constanza

de tomates rostizados y fresas de Croquetas de espinacas frescas

de espinacas frescas Tortilla española , destacando la producción de papas del municipio

, destacando la producción de papas del municipio Montadito de lomo a la sal, rúcula y queso manchego

de lomo a la sal, rúcula y queso manchego Pinchitos de chorizo al vino y pimientos asados

de chorizo al vino y pimientos asados Dátiles rellenos de queso crema y queso azul, acompañados de miel y macadamias de producción local

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Como cierre especial de la ex periencia, los asistentes también disfrutaron de delicados polvorones artesanales elaborados con macadamias de Constanza , resaltando nuevamente el potencial gastronómico y la calidad de los productos cultivados en el valle.

Cada maridaje fue concebido para demostrar cómo la gastronomía puede transformar y potenciar la experiencia del vino, resaltando al mismo tiempo el enorme valor agrícola y culinario del Valle de Constanza.

La actividad también sirvió como espacio para promover la gastronomía sostenible y el uso de productos de cercanía, fortaleciendo el vínculo entre cocina, territorio y productores locales.

"La idea era crear una experiencia donde España y Constanza conversaran a través de los sabores. Nuestros vegetales, fresas, espinacas y macadamias encontraron un diálogo maravilloso con estos vinos españoles", expresó la familia Ferrer, representantes de La Esquina Gastrobar.

La actividad también marcó la apertura de un nuevo espacio dentro de La Esquina Gastrobar, diseñado para la realización de eventos corporativos y encuentros privados.

Este salón cuenta con acceso independiente, baño privado, área de cocina independiente y capacidad para unas 30 personas, permitiendo desarrollar experiencias más íntimas, exclusivas y personalizadas dentro de la oferta gastronómica del establecimiento.

Los asistentes disfrutaron de una velada íntima, educativa y sensorial, consolidando este tipo de encuentros como una nueva propuesta gastronómica y cultural dentro de la oferta culinaria de Constanza.

La Esquina Gastrobar agradeció la asistencia y respaldo de todos los participantes, reafirmando su compromiso de continuar impulsando experiencias gastronómicas que conecten la cocina, la cultura y el producto local.

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