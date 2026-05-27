Moda Jumbo presenta la colección "Madres Románticas"

Con una propuesta que celebra la frescura, el color y la versatilidad de la temporada, Jumbo presentó su colección "Madres Románticas", que la componen las propuestas para esta primavera-verano.

El lanzamiento ocurrió en su tienda de Ágora Mall, la cual cuenta con una área téxtil remozada y que se centra en una experiencia moderna.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-27-at-72625-pm-ec927d65.jpeg Sachenka Rodríguez, directora y gerente de Mercadeo de Jumbo. (SAMIL MATEO)

"En Jumbo entendemos que la moda es una forma de expresión y también una plataforma para conectar con nuestros clientes. Por eso seguimos creando experiencias que van más allá de la compra, impulsando el talento local y ofreciendo propuestas exclusivas que reflejan calidad, estilo y accesibilidad", expresó Sachenka Rodríguez, directora y gerente de Mercadeo de Jumbo.

Entre las marcas que componen esta novedad está Mondino, Arkitect by Andrés Pajón y Camila Casual, una firma local que celebra su 40 aniversario.

Moda y maternidad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-27-at-72626-pm-ee3af461.jpeg Airam y Sophia presentaron combinaciones entre piezas de la colección. (SAMIL MATEO)

Como parte de la experiencia, las periodistas especialistas en moda Airam Toribio y la Sofía Zanabria encabezaron un conversatorio sobre tendencias, estilo y la evolución de la imagen femenina en la actualidad.

Ambas coincidieron en que la moda vive un retorno al maximalismo, marcado por el uso de colores vibrantes, estampados y propuestas más atrevidas, muy vinculadas a la esencia tropical y caribeña. También reflexionaron sobre cómo ha cambiado la manera en que se percibe y se viste la maternidad en la actualidad.

"Ya no existe un molde único de cómo debe vestir una madre. Hoy cada mujer construye su estilo desde su propia realidad, sin renunciar a su identidad", destacó Zanabria, al referirse a la transformación de la moda femenina y al protagonismo de prendas que priorizan comodidad, autenticidad y expresión personal.

Por su parte, Toribio resaltó que el empoderamiento femenino ya no responde únicamente a códigos tradicionales de formalidad, sino que también se refleja en piezas más relajadas, coloridas y funcionales. "Nos sentimos diferentes y queremos vernos diferentes. La moda también evoluciona con nosotras", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-27-at-72619-pm-81957362.jpeg Alba Luz Díaz yKarla Abreu. (SAMIL MATEO)

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