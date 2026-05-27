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Moda Jumbo
Moda Jumbo

Moda Jumbo presenta la colección "Madres Románticas"

Esta propuesta la componen Camila, Mondino y Arkitect by Andrés Pajón

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Moda Jumbo presenta la colección "Madres Románticas"
Karla Abreu, Alba Luz Díaz, Airam Toribio, Sachenka Rodríguez y Sophia Sanabria. (SAMIL MATEO)

Con una propuesta que celebra la frescura, el color y la versatilidad de la temporada, Jumbo presentó su colección "Madres Románticas", que la componen las propuestas para esta primavera-verano.

El lanzamiento ocurrió en su tienda de Ágora Mall, la cual cuenta con una área téxtil remozada y que se centra en una experiencia moderna.

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Sachenka Rodríguez, directora y gerente de Mercadeo de Jumbo. (SAMIL MATEO)

"En Jumbo entendemos que la moda es una forma de expresión y también una plataforma para conectar con nuestros clientes. Por eso seguimos creando experiencias que van más allá de la compra, impulsando el talento local y ofreciendo propuestas exclusivas que reflejan calidad, estilo y accesibilidad", expresó Sachenka Rodríguez, directora y gerente de Mercadeo de Jumbo.

Entre las marcas que componen esta novedad está MondinoArkitect by Andrés Pajón y Camila Casual, una firma local que celebra su 40 aniversario.

Moda y maternidad

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Airam y Sophia presentaron combinaciones entre piezas de la colección. (SAMIL MATEO)

Como parte de la experiencia, las periodistas especialistas en moda Airam Toribio y la Sofía Zanabria encabezaron un conversatorio sobre tendencias, estilo y la evolución de la imagen femenina en la actualidad.

Ambas coincidieron en que la moda vive un retorno al maximalismo, marcado por el uso de colores vibrantes, estampados y propuestas más atrevidas, muy vinculadas a la esencia tropical y caribeña. También reflexionaron sobre cómo ha cambiado la manera en que se percibe y se viste la maternidad en la actualidad.

"Ya no existe un molde único de cómo debe vestir una madre. Hoy cada mujer construye su estilo desde su propia realidad, sin renunciar a su identidad", destacó Zanabria, al referirse a la transformación de la moda femenina y al protagonismo de prendas que priorizan comodidad, autenticidad y expresión personal.

Por su parte, Toribio resaltó que el empoderamiento femenino ya no responde únicamente a códigos tradicionales de formalidad, sino que también se refleja en piezas más relajadas, coloridas y funcionales. "Nos sentimos diferentes y queremos vernos diferentes. La moda también evoluciona con nosotras", afirmó.

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Alba Luz Díaz yKarla Abreu. (SAMIL MATEO)
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Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.