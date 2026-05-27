Pollos Victorina inaugura sucursal en el AILA

Ejecutivos de Pollo Victorina en la nueva sucursal ubicada en el AILA. ( FUENTE EXTERNA )

Pollos Victorina inauguró su nueva sucursal en el Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA).

Ubicada en la explanada de entrada y salida del aeropuerto, la sucursal está disponible para viajeros, acompañantes y colaboradores del entorno aeroportuario.

Su menú incluye la variedad que ha definido a la marca por años: rollos, ensaladas, sándwiches; junto a sus productos insignia: las reconocidas Pechurinas, Pechurinitas, así como bollitos de yuca.

Para la diáspora dominicana, la presencia de Pollos Victorina en el AILA tiene un peso emocional particular. Quienes emigraron llevándose en la memoria ese sabor inconfundible, encontrarán en la sucursal un primer o último abrazo de su tierra. Para los visitantes extranjeros, es una introducción auténtica a la gastronomía nacional.

Más del 90 % de los ingredientes de Pollos Victorina provienen de productores locales, garantizando frescura y autenticidad. La marca opera bajo controles de calidad internacionales y mantiene un compromiso declarado con la naturalidad de sus productos, sin sacrificar el sabor original que la convirtió en referente.

"Estamos emocionados de dar la bienvenida a esta marca tan añorada por los dominicanos. Para el aeropuerto, contar con Pollos Victorina fortalece nuestra oferta comercial con un sello local de calidad, elevando la experiencia del viajero y mostrando lo mejor de nuestra cultura desde el primer contacto", expresaron representantes de la terminal aeroportuaria.

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La apertura en el AILA forma parte de la visión estratégica de Pollos Victorina de posicionar la gastronomía dominicana como Marca País, llevando su sazón a los miles de extranjeros que transitan por el aeropuerto cada año.

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