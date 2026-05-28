BYD y Peravia Motors presentan oficialmente el nuevo vehículo Súper Híbrido BYD Atto 8
Destaca por su capacidad para siete pasajeros
BYD y Peravia Motors presentaron oficialmente la nueva BYD Atto 8, una SUV súper híbrida que combina tecnología de vanguardia, diseño sofisticado, alto desempeño y amplio espacio interior para brindar una experiencia de conducción superior.
La nueva Atto 8 destaca por su capacidad para siete pasajeros y por ofrecer una experiencia premium centrada en la comodidad, la conectividad y la eficiencia en cada trayecto.
Durante la presentación oficial, representantes de Peravia Motors, entre ellos Omar Estepan, Brand Manager, y Jesús Espaillat, Brand Genius, resaltaron el compromiso de la marca con la evolución de la movilidad en República Dominicana y con el crecimiento de la línea de vehículos súper híbridos de BYD en el mercado local.
"Con la llegada de la nueva ATTO 8 continuamos fortaleciendo nuestra visión de ofrecer vehículos innovadores, eficientes y adaptados a las necesidades de las familias dominicanas. Este modelo representa tecnología, seguridad y una nueva forma de vivir la movilidad", expresaron Omar Estepan y Jesús Espaillat en representación de Peravia Motors.
Características
Entre las principales características de la nueva BYD Atto 8 se destacan:
- Capacidad y confort para siete pasajeros
- Tecnología Súper Híbrida DM de última generación
- Diseño moderno y sofisticado con esencia deportiva
- Sistemas avanzados de seguridad y asistencia al conductor
- Potencia de 536 caballos de fuerza
- Autonomía de hasta 152 kilómetros en modo 100 % eléctrico
- Más de 1,000 kilómetros de autonomía combinada
- Conectividad inteligente y una experiencia de conducción más confortable.
Con este lanzamiento, BYD continúa consolidando su liderazgo global en movilidad inteligente y nuevas energías, impulsando junto a Peravia Motors soluciones innovadoras y sostenibles para el mercado dominicano.