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BYD y Peravia Motors
BYD y Peravia Motors

BYD y Peravia Motors presentan oficialmente el nuevo vehículo Súper Híbrido BYD Atto 8

Destaca por su capacidad para siete pasajeros

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    BYD y Peravia Motors presentan oficialmente el nuevo vehículo Súper Híbrido BYD Atto 8
    Michael Peña, Nelson Peña, Ingrid Peña, Lisa Peña, Sebastián Peña y Alejandro Peña. (FUENTE EXTERNA)

    BYD y Peravia Motors presentaron oficialmente la nueva BYD Atto 8, una SUV súper híbrida que combina tecnología de vanguardia, diseño sofisticado, alto desempeño y amplio espacio interior para brindar una experiencia de conducción superior.

    La nueva Atto 8 destaca por su capacidad para siete pasajeros y por ofrecer una experiencia premium centrada en la comodidad, la conectividad y la eficiencia en cada trayecto.

    Durante la presentación oficial, representantes de Peravia Motors, entre ellos Omar Estepan, Brand Manager, y Jesús Espaillat, Brand Genius, resaltaron el compromiso de la marca con la evolución de la movilidad en República Dominicana y con el crecimiento de la línea de vehículos súper híbridos de BYD en el mercado local.

    "Con la llegada de la nueva ATTO 8 continuamos fortaleciendo nuestra visión de ofrecer vehículos innovadores, eficientes y adaptados a las necesidades de las familias dominicanas. Este modelo representa tecnología, seguridad y una nueva forma de vivir la movilidad", expresaron Omar Estepan y Jesús Espaillat en representación de Peravia Motors.

    Características

    Entre las principales características de la nueva BYD Atto 8 se destacan:

    • Capacidad y confort para siete pasajeros
    • Tecnología Súper Híbrida DM de última generación
    • Diseño moderno y sofisticado con esencia deportiva
    • Sistemas avanzados de seguridad y asistencia al conductor
    • Potencia de 536 caballos de fuerza
    • Autonomía de hasta 152 kilómetros en modo 100 % eléctrico
    • Más de 1,000 kilómetros de autonomía combinada 
    • Conectividad inteligente y una experiencia de conducción más confortable.

    Con este lanzamiento, BYD continúa consolidando su liderazgo global en movilidad inteligente y nuevas energías, impulsando junto a Peravia Motors soluciones innovadoras y sostenibles para el mercado dominicano.

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    Infografía
    Virgilio Guzmán, Omar Estepan y Jesús Espaillat. (FUENTE EXTERNA)
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