BYD y Peravia Motors presentan oficialmente el nuevo vehículo Súper Híbrido BYD Atto 8

BYD y Peravia Motors presentaron oficialmente la nueva BYD Atto 8, una SUV súper híbrida que combina tecnología de vanguardia, diseño sofisticado, alto desempeño y amplio espacio interior para brindar una experiencia de conducción superior.

La nueva Atto 8 destaca por su capacidad para siete pasajeros y por ofrecer una experiencia premium centrada en la comodidad, la conectividad y la eficiencia en cada trayecto.

Durante la presentación oficial, representantes de Peravia Motors, entre ellos Omar Estepan, Brand Manager, y Jesús Espaillat, Brand Genius, resaltaron el compromiso de la marca con la evolución de la movilidad en República Dominicana y con el crecimiento de la línea de vehículos súper híbridos de BYD en el mercado local.

"Con la llegada de la nueva ATTO 8 continuamos fortaleciendo nuestra visión de ofrecer vehículos innovadores, eficientes y adaptados a las necesidades de las familias dominicanas. Este modelo representa tecnología, seguridad y una nueva forma de vivir la movilidad", expresaron Omar Estepan y Jesús Espaillat en representación de Peravia Motors.

Características

Entre las principales características de la nueva BYD Atto 8 se destacan:

Capacidad y confort para siete pasajeros

Tecnología Súper Híbrida DM de última generación

Súper Híbrida DM de última generación Diseño moderno y sofisticado con esencia deportiva

Sistemas avanzados de seguridad y asistencia al conductor

Potencia de 536 caballos de fuerza

de fuerza Autonomía de hasta 152 kilómetros en modo 100 % eléctrico

Más de 1,000 kilómetros de autonomía combinada

Conectividad inteligente y una experiencia de conducción más confortable.

Con este lanzamiento, BYD continúa consolidando su liderazgo global en movilidad inteligente y nuevas energías, impulsando junto a Peravia Motors soluciones innovadoras y sostenibles para el mercado dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/foto-1-virgilio-guzman-omar-estepan-y-jesus--espaillat-90832092.jpg Virgilio Guzmán, Omar Estepan y Jesús Espaillat. (FUENTE EXTERNA)