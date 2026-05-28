Porsche Center Santo Domingo presenta el nuevo y potente 911 Turbo S

Alfredo Nin, Jacinto Peynado y Jimmy Llibre en la presentación del nuevo Porsche 911 Turbo S. ( FUENTE EXTERNA )

Porsche Center Santo Domingo celebró el lanzamiento del 911 Turbo S, que se distingue por un mayor rendimiento que el de su predecesor.

Al evento, celebrado en las instalaciones de Porsche Center Santo Domingo, asistieron clientes fieles de la marca, quienes pudieron conocer de cerca las cualidades del vehículo, develado tras el acto protocolar y posteriormente explorado por los entusiastas presentes.

Al hacer uso de las palabras, Jacinto Peynado, CEO de Porsche Center Santo Domingo, expresó: "Nos enorgullece la presentación al mercado dominicano del nuevo 911 Turbo S, la forma más versátil de conducir un Porsche 911, siendo idóneo tanto para el uso diario, como para un largo trayecto de autopista o en un circuito".

Gran potencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/image-2026-05-18--jpg-3772afdd.jpeg El nuevo 911 Turbo S (FUENTE EXTERNA)

Con este lanzamiento, la marca eleva el estándar de los deportivos de lujo al presentar el 911 de producción más potente de su historia, equipado con un motor de 711 caballos de fuerza y capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2.5 segundos.

El nuevo modelo, disponible en versión Coupé y Cabriolet, además logró reducir cerca de 14 segundos su tiempo en el legendario circuito Nürburgring Nordschleife frente a su predecesor, gracias al innovador sistema de propulsio´n biturbo con tecnologi´a T-Hybrid de 3.6lt que lo convierte en el 911 de produccio´n ma´s potente hasta la fecha con una potencia de 523 kW (711 HP), que incluye:

Dos turbocompresores eléctricos de gases de escape

de gases de escape Una tecnología que redefine el equilibrio entre eficiencia y desempeño extremo.

A esto se suma una propuesta que combina altas prestaciones, confort para viajes largos, exclusividad y practicidad para el uso diario, consolidando al icónico 911 como una referencia absoluta en el segmento de los superdeportivos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/jose-elias-baez-jose-nicolas-velazquez-osiris-berroa-y-jose-holguin-806c9653.jpeg Jose Elias Báez, Jose Nicols Velazquez, Osiris Berroa y José Holguin. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/victor-diaz-rua-y-manuel-peynado-7e60700a.jpeg Víctor Díaz Rua y Manuel Peynado. (FUENTE EXTERNA) ‹ >