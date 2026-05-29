Altice realiza una celebración especial para las madres

Giselle Caputto, directora de comunicaciones y Marketing; y Pedro Rodríguez, gerente experiencia de Marca. ( JUAN GUIO )

Altice Dominicana puso en marcha una nueva edición de su tradicional Día Mágico, una jornada comercial que combina descuentos, premios y facilidades de compra en equipos móviles y servicios de telecomunicaciones.

"Se ha convertido en el evento más emblemático comercial de la empresa. No solamente celebramos la magia de tener muchas ofertas, sino también la alegría de agradar a mamá y que los hijos puedan encontrar aquí las mejores opciones para demostrarles su cariño", expresó Giselle Caputo, directora de Comunicaciones y Marketing de la empresa.

Desde las primeras horas del día, las principales tiendas de la empresa registraron una importante afluencia de clientes. Según Caputo, establecimientos como las sucursales de Churchill, Megacentro y Santiago recibieron visitantes desde temprano, atraídos por las promociones y dinámicas especiales preparadas para la ocasión.

Entre las novedades de esta edición figuran ofertas en equipos móviles a precios preferenciales vinculados a planes específicos, así como una ampliación de los premios entregados durante la jornada. Televisores y aspiradoras forman parte de los artículos sorteados entre los participantes.

Caputo explicó que la jornada no se limita a un solo día, ya que las ofertas permanecerán vigentes durante el fin de semana con el objetivo de que más clientes puedan aprovecharlas.

Diversas marcas fabricantes aliadas participan en la iniciativa, ampliando el catálogo de opciones para quienes buscan obsequiar a sus madres un dispositivo tecnológico o renovar sus equipos de comunicación.

La ejecutiva invitó a los consumidores a visitar las tiendas y aprovechar las facilidades disponibles en una temporada que tradicionalmente impulsa las ventas del sector tecnológico y de telecomunicaciones.

"Estamos aquí para agradar la vida de mamá y ofrecer oportunidades que permitan a las familias mantenerse conectadas", afirmó.

Las ofertas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/290526-altice-foto-juan-guio2jpg-180124e2.jpeg (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/290526-altice-foto-juan-guio1jpg-6a853e2e.jpeg (JUAN GUIO) ‹ >

Esta edición coloca a la tecnología como puente para mantener a las madres más conectadas con quienes más quieren, con promociones en equipos y servicios disponibles desde RD$7.

Entre las principales ofertas y beneficios de la jornada se encuentran: Regalos para los primeros clientes, incluyendo televisores, aspiradoras, promociones 2x1 en equipos móviles, tabletas, bocinas, audífonos y bonos de compra.

Asimismo, los clientes que realicen portabilidad pospago Pro hacia Altice recibirán un 75% de descuento durante los primeros cuatro meses; los primeros 15 clientes obtendrán además un televisor de 50 pulgadas, válido con activación de plan y compra de equipos participantes.

Promocionales especiales alusivos a la FIFA por parte de fabricantes participantes. La jornada contará con el respaldo de reconocidas marcas aliadas como Samsung, Xiaomi, Motorola, TCL, ZTE y Honor, que llevarán regalos para los primeros clientes y actividades experienciales en las tiendas participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/290526-altice-foto-juan-guio8jpg-72051b4e.jpeg María Valle, Dania Taveras y Paulette Rosa. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/290526-altice-foto-juan-guio5jpg-c0dfe72d.jpeg Equipo Altice. (JUAN GUIO) ‹ >