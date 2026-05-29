Directora de Ventas de Hospitalidad de Grupo Puntacana recibe reconocimiento

Carmen Rosa de Torres, reconocida por su destacada participación como Champion de Tortuga Bay Puntacana. ( FUENTE EXTERNA )

Grupo Puntacana anunció que Carmen Rosa de Torres, directora de Ventas de Hospitalidad, fue reconocida en los premios The Idolons 2026 de Serandipians, en la categoría Best Champion Independent Hotels, por su destacada gestión como Champion de Tortuga Bay Puntacana.

Este galardón, considerado un reconocimiento de alto prestigio dentro de la industria del turismo de lujo y la hospitalidad, distingue a hoteles, resorts, agencias de viajes de lujo y líderes del sector que mantienen estándares sobresalientes de servicio, experiencia personalizada y relaciones profesionales dentro de la red Serandipians.

Los nominados son seleccionados por agencias de viajes de lujo afiliadas a esta consortia internacional, que cuenta con la participación de más de 800 champions a nivel mundial, de los cuales solo cinco son nominados y uno resulta ganador.

Desde su rol, De Torres ha contribuido al fortalecimiento del posicionamiento de Tortuga Bay Puntacana dentro de canales de alto valor, manteniendo una comunicación cercana con socios estratégicos y velando porque cada experiencia esté alineada con los estándares del segmento de lujo.

La primera dominicana nominada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/best-champion-independent-hotels-and-the-idolons-2026-de-serandipians-b7272fe7.jpeg Best Champion Independent Hotels and The Idolons 2026 de Serandipians (FUENTE EXTERNA)

Esta gestión ha contribuido un crecimiento de más de un 41% en la producción proveniente de Serandipians en lo que va de año.

De Torres destacó que este logro no solo representa un hito profesional, sino también un motivo de orgullo para Grupo Puntacana y para la República Dominicana, al convertirse en la primera dominicana nominada y ganadora de este reconocimiento.

La distinción reafirma el compromiso de Grupo Puntacana y Tortuga Bay Puntacana con una hospitalidad :

Discreta

Auténtica

Altamente personalizada,

Consolidando su posicionamiento dentro del ecosistema internacional de viajes de lujo.

Tortuga Bay Puntacana es un exclusivo hotel boutique ubicado dentro de Puntacana Resort, miembro de The Leading Hotels of the World, reconocido por su privacidad, servicio personalizado y villas frente al mar.