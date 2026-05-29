Inauguran Construexpo 2026 en Punta Cana

Construexpo 2026 inauguró oficialmente su edición número 18 en el Centro de Convenciones de BlueMall Punta Cana, en un contexto donde la región Este se consolida como uno de los principales polos de inversión inmobiliaria, turística y desarrollo urbano del Caribe.

La apertura oficial estuvo encabezada por el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor -Ito- Bisonó, quien presentó una serie de medidas dirigidas a agilizar y modernizar los procesos de permisología, considerados históricamente como uno de los principales retos para el avance de proyectos inmobiliarios y de infraestructura en el país.

Durante las palabras de apertura, Miriam Batista, coordinadora general de Construexpo, destacó que la feria representa el resultado de más de tres décadas de trabajo continúo acompañando el crecimiento de la industria de la construcción dominicana y promoviendo espacios de articulación entre gobierno, empresas, desarrolladores, suplidores y actores estratégicos del sector.

"Punta Cana es hoy un símbolo de capacidad de planificación, ejecución e innovación. La construcción continúa siendo uno de los principales motores de la economía dominicana, no solo por su impacto en la generación de empleos e inversiones, sino también por su capacidad de impulsar múltiples cadenas productivas y elevar los estándares de innovación y sostenibilidad dentro de la industria", expresó Batista.

Al dirigirse a los presentes, el ministro Bisonó afirmó que "identificamos una prioridad muy clara: la permisología. Porque ahí se conectan dos elementos fundamentales: la seguridad de lo que se construye y la confianza que necesita la inversión para seguir avanzando".

Entre los anuncios realizados figura una nueva etapa de la Ventanilla Única de Construcción, ahora orientada hacia una plataforma más integrada, moderna y transparente, junto a la implementación del sistema NORM, concebido para estandarizar los criterios técnicos de evaluación de expedientes.

Asimismo, reveló que durante el primer cuatrimestre de 2026 las licencias emitidas aumentaron un 93 %, pasando de 380 a 665 aprobaciones en comparación con el mismo período del año anterior, representando inversiones superiores a 230,544 millones de pesos.

"Eso significa más proyectos avanzando, más inversión activándose y más dinamismo económico moviéndose en el país", sostuvo.

La feria, organizada por José Veras & Asociados, reunió del 21 al 23 de mayo a más de 48 empresas expositoras, 16 firmas internacionales y representación empresarial de Italia, España, Panamá, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, fortaleciendo su posicionamiento como uno de los principales espacios de articulación y negocios de la industria en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/construexpo-2026-2-05fab816.jpg María Andreina Noriega y Marialejandra Pérez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/construexpo-2026-3-1b1dea74.jpg Daniel García y Gonzalo Bobadilla. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/construexpo-2026-4-73f5c980.jpg Juan José Fernández, Andrés Gutiérrez y Alejandro Fernández. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/construexpo-2026-5-3f08dacf.jpg Anna Gladysheva y Priscila Bravo. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La edición 2026 de Construexpo ocurre en un momento en que Punta Cana acelera su transformación urbana con el crecimiento sostenido de proyectos hoteleros, residenciales, comerciales y de uso mixto, convirtiéndose en uno de los principales motores económicos del país.

Bajo ese escenario, la feria funciona no solo como vitrina comercial y plataforma de negocios, sino también como espacio de discusión técnica sobre industrialización, innovación aplicada, eficiencia constructiva, sostenibilidad y control de costos, temas que hoy redefinen el futuro del desarrollo urbano en la región.

"La demanda de nuevos desarrollos turísticos, residenciales y de uso mixto está transformando la industria. El reto está en continuar creciendo con planificación, sostenibilidad e innovación", afirmó Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi.

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Con 36 años de trayectoria, Construexpo refleja la evolución de una industria que avanza hacia modelos más eficientes, industrializados y sostenibles, alineados con las dinámicas globales que hoy transforman el crecimiento urbano y la infraestructura en el Caribe.

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