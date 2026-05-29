Lao Sastrería Privada es reconocida como Empresa Caribeña del Año en Costa Rica

La firma dominicana Lao Sastrería Privada fue distinguida como Empresa Caribeña del Año durante una ceremonia organizada por el Latin American Quality Institute (LAQI), celebrada en la ciudad de San José, Costa Rica.

La distinción fortalece el posicionamiento de Lao Sastrería Privada como una de las firmas destacadas del Caribe en el ámbito de la sastrería personalizada y la moda de lujo, resaltando su compromiso con la calidad, la innovación y la excelencia empresarial.

La ceremonia reunió a líderes empresariales, marcas y organizaciones de diversos países de América Latina, en una jornada dedicada a reconocer a compañías que han demostrado altos estándares de gestión, crecimiento sostenible y liderazgo en sus respectivos sectores.

Representando a la República Dominicana, directivos de Lao Sastrería Privada recibieron el galardón, reafirmando la visión de la marca de proyectar la sastrería a medida a nivel internacional, combinando elegancia, identidad caribeña y atención personalizada.

Una firma especializada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-29-at-75223-pm-533a23ce.jpeg Erick Lao. (FUENTE EXTERNA)

"Este reconocimiento representa años de esfuerzo, disciplina y pasión por construir una marca con propósito. Nos inspira a continuar llevando el nombre de la República Dominicana y del Caribe a escenarios internacionales", expresó la empresa durante la premiación.

Con más de ocho años de trayectoria, Lao Sastrería Privada se ha consolidado como una firma especializada en experiencias de sastrería personalizada, distinguiéndose por su enfoque contemporáneo, la exclusividad de sus propuestas y un servicio orientado a la excelencia.

La empresa continúa ampliando su presencia en mercados internacionales mediante iniciativas como "Private Tailored", su plataforma de experiencias exclusivas de sastrería, así como a través de nuevos proyectos vinculados al lujo, la cultura y el diseño.

La distinción otorgada por LAQI reafirma el crecimiento de Lao Sastrería Privada en el ámbito regional y contribuye a fortalecer la proyección internacional de las industrias creativas y empresariales del Caribe.

Lao Sastrería Privada es una firma dominicana especializada en sastrería a medida y experiencias de lujo personalizadas. La marca se enfoca en ofrecer piezas exclusivas con altos estándares de calidad, elegancia y atención al detalle, promoviendo además la identidad y el talento caribeño en escenarios internacionales.