Premio Mujeres que Cambian el Mundo del BHD obtiene galardón en Cannes Dominicana

Kirsys Abreu recibe en nombre del BHD el reconocimiento. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco BHD fue premiado en la edición 2026 de Cannes Dominicana con su Premio Mujeres que Cambian el Mundo, una iniciativa que reconoce y visibiliza la labor de mujeres cuyas ideas, proyectos y compromiso social impulsan transformaciones positivas en sus comunidades.

El galardón corresponde a la categoría "For Good" de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), distinción que destaca las campañas, proyectos e iniciativas que aportan valor a la sociedad dominicana mediante acciones inclusivas, sostenibles y transformadoras.

El reconocimiento fue recibido en la ceremonia Closing Gala por Kirsys Abreu, segunda vicepresidenta de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la entidad financiera.

A través del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, el Banco BHD transforma comunidades con el impulso del liderazgo femenino. Se entrega desde el año 2015 como parte de su Estrategia de Género Mujer. Este 2026 arriba a su undécima edición con más de 100 mujeres reconocidas.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, expresó:

"Este premio obtenido en Cannes Dominicana nos llena de orgullo porque valida el propósito detrás del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, que es reconocer, fortalecer y amplificar el impacto social de mujeres extraordinarias que están transformando la República Dominicana desde sus comunidades".

Navarro indicó que las seleccionadas, además del apoyo financiero, reciben un programa de acompañamiento directamente en sus comunidades que contribuye a elevar el alcance y la sostenibilidad de sus proyectos.

Un reconocimiento con propósito

Mujeres que Cambian el Mundo es la principal premiación en la República Dominicana que homenajea a mujeres por sus contribuciones desde ámbitos como la acción social, educación, salud, ciencia, el arte y la cultura, emprendimiento y el medioambiente, que aportan soluciones a importantes desafíos sociales.

Carolina Ureña, vicepresidenta de Mercadeo y Publicidad del Banco BHD, destacó que esta iniciativa que lleva más de una década es más que una campaña, es una historia real contada a través del compromiso y la transformación.

"Este reconocimiento en Cannes Dominicana nos motiva a seguir impulsando el progreso humano a través de una comunicación responsable, innovadora y cercana. Seguiremos apostando a la excelencia enfocados en apoyar a la mujer para alcanzar su mayor potencial. Nos apasiona lanzar propuestas creativas que conecten con la gente, que proyecten lo mejor de lo nuestro", enfatizó Ureña, quien obtuvo una nominación oficial en la categoría Person of the Year (Persona del año) durante la edición 2026 de Cannes Dominicana.

Además, este año, la marca BHD estuvo nominada en el renglón "Marketer of the Year".

Distinciones anteriores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/equipo-marketing-digital-del-banco-bhd-en-la-gala-cannes-dominicana-fc3f3b33.jpg Equipo Marketing Digital del Banco BHD en la gala Cannes Dominicana (FUENTE EXTERNA)

El Banco BHD ha competido anteriormente en diversas categorías de Cannes Dominicana: en For Good, la cual premia las iniciativas corporativas con mayor impacto positivo en la sociedad y el medioambiente; también en Effective Brand y Marketer of the Year por sus campañas enfocadas en equidad, inclusión y responsabilidad social.

En 2022, se alzó con el galardón ´Marketer of the Year´ de Cannes Lions Dominicana por sus creativas estrategias de comunicación, su apoyo a las mipymes durante la crisis sanitaria y sus campañas de promoción de valores.

Además, el BHD ha sido reconocido en otros festivales iberoamericanos de publicidad por sus estrategias digitales y de contenido de marca.

Cannes Dominicana es el representante oficial del festival Cannes Lions en el país, uno de los principales festivales de creatividad, publicidad y comunicación, orientado a reconocer las mejores campañas, estrategias e iniciativas desarrolladas por agencias, marcas y empresas.

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