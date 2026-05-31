Parque Cementerio Puerta del Cielo celebra emotiva misa en honor a las madres

En un ambiente de profunda fe, amor y gratitud, cientos de familias se dieron cita para celebrar el Día de las Madres en una emotiva jornada realizada en el hermoso camposanto, Parque Cementerio Puerta del Cielo, donde se rindió homenaje a aquellas madres que dejaron una huella imborrable en los corazones de sus seres queridos.

"Celebremos todos la fiesta más bella, la que más conmueve nuestro corazón; fiesta meritoria que honramos con ella a todas las madres creación" (Trina de Moya).

La Celebración inició con una solemne eucaristía presidida por Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo, quien durante su homilía destacó el inmenso amor, sacrificio y entrega de las madres, resaltando el papel fundamental que desempeñan en la formación espiritual y humana de la familia y de la sociedad.

Monseñor Morel Diplán, exhortó a los presentes a honrar siempre la memoria y el legado de sus madres, tanto las presentes como aquellas que descansan en la paz del Señor.

Al concluir la eucaristía, las familias participaron en un momento especial realizado en el camposanto, donde fue elevado al cielo un rosario elaborado con globos biodegradables, simbolizando la memoria y el amor eterno hacia las madres fallecidas.

Mientras el rosario ascendía, el coro dirigido por la maestra Elsa Paulino interpretó el "Ave María" de Franz Schubert, llenando el ambiente de espiritualidad y emoción.

Bajo la sombra de frondoso árbol de laurel en el camposanto, las familias compartieron momentos de reflexión y recuerdo frente a un hermoso mural especialmente preparado para la ocasión, donde colocaron tarjetas con mensajes de amor, gratitud, recuerdos y bendiciones dedicadas a sus madres que descansan en Puerta del Cielo.

Acto protocolar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/dsc00816jpg-50a253e6.jpeg Leonardo Vargas. (FUENTE EXTERNA)

Al concluir la misa, Leonardo Vargas, presidente Ejecutivo de Puerta del Cielo, agradeció la presencia de todas las familias y expresó su gratitud a monseñor Morel Diplán por la hermosa homilía ofrecida durante la celebración.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar ofreciendo servicios de alta calidad y acompañamiento permanente a todas las familias, especialmente en los momentos más sensibles y significativos de sus vidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/dsc00891jpg-1dd9caec.jpeg Familia Selman Rivera. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/dsc00309jpg-fff074d4.jpeg Familias visitando el camposanto. (FUENTE EXTERNA) ‹ >