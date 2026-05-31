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Rita´s Joyas
Rita´s Joyas

Rita´s Joyas celebra su tradicional "Cóctel para Mamá"

En la actividad los asistentes pudieron conocer las más recientes colecciones de joyería fina, piezas artesanales y exclusivos diseños internacionales

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    Rita´s Joyas celebra su tradicional Cóctel para Mamá
    Anni Felipe Aura Peralta Rita Soriano Tanya Mejia Ricart y Lila Báez. (FUENTE EXTERNA)

    Rita's Joyas celebró su tradicional "Cóctel para Mamá", una emotiva actividad realizada con motivo del Día de las Madres, donde clientes, amigas y relacionados disfrutaron de una noche especial dedicada a homenajear a las madres dominicanas.

    La actividad en un ambiente acogedor y elegante, donde los asistentes pudieron conocer las más recientes colecciones de joyería fina, piezas artesanales y exclusivos diseños internacionales.

    Durante el cóctel fueron presentadas hermosas colecciones de joyas artesanales elaboradas en Larimar y ámbar dominicano, piedras que representan la riqueza y belleza natural de la República Dominicana.

    Asimismo, los invitados apreciaron una fina selección de joyas en oro, plata y diamantes, además de la reconocida línea internacional Cristina Sabatini, distinguida por sus diseños sofisticados y modernos.

    Como parte de la celebración, Rita´s Joyas ofreció descuentos especiales, atenciones para las madres presentes y asesoría personalizada para quienes buscaban el regalo perfecto para esta ocasión tan especial.

    Sobre la empresa

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    Infografía
    Rita Soriano entrega a Franchesca Lougedo un collar de perlas en la rifa final. (FUENTE EXTERNA)

    Rita´s Joyas es una empresa dominicana con más de 25 años de trayectoria en el mundo de la joyería, fundada y dirigida por la empresaria y diseñadora de joyas Rita Soriano, reconocida por su pasión por el arte, la elegancia y el emprendimiento femenino.

    La empresa se ha destacado por combinar la joyería fina con el diseño artesanal dominicano, resaltando la identidad cultural del país a través de sus creaciones.

    Además de la venta de joyas, Rita´s Joyas cuenta con un taller especializado en reparación, mantenimiento y restauración de prendas, ofreciendo a sus clientes un servicio profesional, personalizado y de confianza.

    La firma también desarrolla su línea artesanal Petra, inspirada en la belleza del larimar y el ámbar dominicano, llevando piezas únicas y exclusivas tanto al mercado nacional como internacional.

    Rita Soriano agradeció el respaldo recibido por parte de sus clientes y expresó que esta actividad "representa una oportunidad para agradecer el amor y la confianza que durante tantos años han depositado en nuestra marca, celebrando a las madres con piezas que simbolizan amor, elegancia y eternidad".

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