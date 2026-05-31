Rita´s Joyas celebra su tradicional "Cóctel para Mamá"

Rita's Joyas celebró su tradicional "Cóctel para Mamá", una emotiva actividad realizada con motivo del Día de las Madres, donde clientes, amigas y relacionados disfrutaron de una noche especial dedicada a homenajear a las madres dominicanas.

La actividad en un ambiente acogedor y elegante, donde los asistentes pudieron conocer las más recientes colecciones de joyería fina, piezas artesanales y exclusivos diseños internacionales.

Durante el cóctel fueron presentadas hermosas colecciones de joyas artesanales elaboradas en Larimar y ámbar dominicano, piedras que representan la riqueza y belleza natural de la República Dominicana.

Asimismo, los invitados apreciaron una fina selección de joyas en oro, plata y diamantes, además de la reconocida línea internacional Cristina Sabatini, distinguida por sus diseños sofisticados y modernos.

Como parte de la celebración, Rita´s Joyas ofreció descuentos especiales, atenciones para las madres presentes y asesoría personalizada para quienes buscaban el regalo perfecto para esta ocasión tan especial.

Sobre la empresa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/jcp0858-rita-soriano-entrega-a-franchesca-lougedo-un-collar-de-perlas-en-la-rifa-final-45bc6d50.jpg Rita Soriano entrega a Franchesca Lougedo un collar de perlas en la rifa final. (FUENTE EXTERNA)

Rita´s Joyas es una empresa dominicana con más de 25 años de trayectoria en el mundo de la joyería, fundada y dirigida por la empresaria y diseñadora de joyas Rita Soriano, reconocida por su pasión por el arte, la elegancia y el emprendimiento femenino.

La empresa se ha destacado por combinar la joyería fina con el diseño artesanal dominicano, resaltando la identidad cultural del país a través de sus creaciones.

Además de la venta de joyas, Rita´s Joyas cuenta con un taller especializado en reparación, mantenimiento y restauración de prendas, ofreciendo a sus clientes un servicio profesional, personalizado y de confianza.

La firma también desarrolla su línea artesanal Petra, inspirada en la belleza del larimar y el ámbar dominicano, llevando piezas únicas y exclusivas tanto al mercado nacional como internacional.

Rita Soriano agradeció el respaldo recibido por parte de sus clientes y expresó que esta actividad "representa una oportunidad para agradecer el amor y la confianza que durante tantos años han depositado en nuestra marca, celebrando a las madres con piezas que simbolizan amor, elegancia y eternidad".