Banco Adopem presenta programa de becas universitarias
La iniciativa está dirigida a jóvenes con destacado desempeño académico, con el propósito de facilitar el acceso a la educación universitaria
Banco Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas (FMBBVA), anunció el lanzamiento de su Programa de Becas Adopem, una iniciativa que otorgará, por primera vez, seis becas universitarias completas a hijos e hijas de clientes de la entidad, cubriendo hasta cinco años de estudios superiores.
Esto es parte de su compromiso con el desarrollo de las familias dominicanas y la promoción de oportunidades a través de la educación.
La iniciativa está dirigida a jóvenes con destacado desempeño académico, con el propósito de facilitar el acceso a la educación universitaria y respaldar la formación de futuros profesionales provenientes de familias emprendedoras vinculadas al banco.
A través de este programa, Banco Adopem cubrirá la totalidad de los costos de la carrera universitaria de los estudiantes seleccionados, contribuyendo a reducir barreras de acceso a la educación superior y fomentando la continuidad de sus estudios.
"En Banco Adopem creemos firmemente en la educación como una herramienta de transformación social. Con este programa buscamos reconocer el esfuerzo de nuestros clientes y respaldar a jóvenes talentosos para que puedan alcanzar sus metas profesionales", expresó Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem.
Intercambio cultural
Como parte de esta experiencia transformadora, los seis jóvenes seleccionados tendrán la oportunidad de viajar a España el próximo mes de Julio, invitados por la Fmbbva, junto a otros jóvenes becados de Colombia y Perú también ganadores de las becas de la Fmbbva.
Los postulantes deberán cumplir con los criterios establecidos por el programa, entre ellos excelencia académica, compromiso con su formación y deseos de superación.
Con esta iniciativa, Banco Adopem fortalece su compromiso de generar impacto positivo en las comunidades donde tiene presencia, promoviendo:
- Acciones orientadas al desarrollo de las personas
- Al fortalecimiento de capacidades para las nuevas generaciones.