BDO en República Dominicana celebra sus 50 años

BDO en República Dominicana conmemoró su 50 aniversario con un encuentro en el que se repasó la evolución constante y la capacidad de adaptarse a los cambios de un entorno empresarial cada vez más dinámico y exigente.

La celebración sirvió para recordar uno de los momentos más trascendentales en la historia de la firma: su incorporación, en el año 2002, a la red internacional BDO, una decisión que amplió significativamente sus capacidades y abrió nuevas oportunidades para atender a clientes con operaciones locales, regionales e internacionales.

“Ser parte de BDO fortaleció la capacidad de la firma para atender clientes con operaciones locales, regionales e internacionales, elevando sus estándares técnicos y ampliando su visión de negocio. También permitió acceder a conocimiento global, herramientas especializadas, capacitación continua y una comunidad internacional de profesionales, sin perder el entendimiento profundo del mercado dominicano”, expresó Gustavo Alberto Ortega Cordero, presidente del Consejo de Socios.

Durante el acto realizado en el hotel Intercontinental se resaltó la evolución de la firma ha estado estrechamente vinculada a las necesidades cambiantes de sus clientes y de los distintos sectores productivos.

En los últimos años, esta visión ha impulsado la incorporación de áreas altamente especializadas como BDO Digital, Risk Advisory, investigaciones forenses, sostenibilidad, transformación digital y ciberseguridad, entre otras capacidades que hoy forman parte de una oferta integral orientada a responder a los desafíos contemporáneos de las organizaciones.

Esta diversificación refleja una filosofía de trabajo basada en la anticipación y en la búsqueda constante de soluciones que generen valor para las empresas que depositan su confianza en la firma.

“Más que una conmemoración, este aniversario es una expresión de gratitud hacia quienes han confiado en BDO durante cinco décadas, y una invitación a seguir construyendo juntos una firma preparada para los desafíos de los próximos años”, señaló Carlos Alberto Ortega Cordero, Managing Partner de la organización.

“El Árbol de los Sueños”

Asimismo, BDO diseñó una experiencia cargada de simbolismo y sensibilidad humana. A través de la dinámica denominada “El Árbol de los Sueños”, los invitados recibieron un sueño escrito por otra persona y asumieron el compromiso de contribuir a hacerlo realidad.

La iniciativa se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche, recordando que detrás de cada organización existen historias, aspiraciones y personas que dan sentido a cada logro alcanzado.

La conmemoración contó con la presencia de destacadas autoridades y representantes del sector empresarial y financiero, entre ellos:

Alberto Ortega, socio fundador de BDO en República Dominicana; Jacqueline Mora, viceministra de Turismo; Alejandro Fernández Whipple, superintendente de Bancos; y Ángel Julián Serulle Joa, intendente de Valores, en representación de Ernesto A. Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores.

Asimismo, participaron líderes de la red internacional de BDO y una delegación de CEOs de distintos países de Latinoamérica, cuya presencia reafirmó la importancia de este hito para la organización y el respaldo de la red regional a una firma que, cinco décadas después de su fundación, continúa evolucionando sin perder de vista aquello que la ha definido desde sus orígenes: poner a las personas en el centro de cada decisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/28052026-velada-especial-para-celebrar-el-50-aniversario-de-bdo-samil-mateo7-418995b5.jpg Daniella Pagés y Carmen Rodríguez. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/28052026-velada-especial-para-celebrar-el-50-aniversario-de-bdo-samil-mateo8-eddca418.jpg Luis Portela y Arturo Portela. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/28052026-velada-especial-para-celebrar-el-50-aniversario-de-bdo-samil-mateo9-bff2ec7a.jpg Pedro Sistachs, Mario Galvache y Emilio Pérez. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/28052026-velada-especial-para-celebrar-el-50-aniversario-de-bdo-samil-mateo10-9fee8222.jpg Miguel Domínguez, Carlos Valera, Abraham Hazoury y Eudad Feria. (SAMIL MATEO) ‹ ›