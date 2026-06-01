Mapfre promueve bienestar, autocuidado y acompañamiento integral para las madres dominicanas
La actividad consistió en un espacio de aprendizaje y reflexión, donde especialistas en distintas áreas de la salud compartieron recomendaciones prácticas
Mapfre realizó el encuentro "Bienestar Integral: Autocuidado de Mamá", una iniciativa orientada a promover la importancia del bienestar físico, emocional y mental de las mujeres, reconociendo el papel fundamental que desempeñan dentro de sus familias y comunidades.
La actividad celebrada por el Día de las Madres consistió en un espacio de aprendizaje y reflexión, donde especialistas en distintas áreas de la salud compartieron recomendaciones prácticas para fomentar el autocuidado, fortalecer la salud emocional y promover hábitos que contribuyan a una mejor calidad de vida.
Especialistas
Durante la jornada participaron profesionales especializadas, que abordaron temas relacionados con la salud femenina, la nutrición, el equilibrio emocional, la autoestima y el bienestar integral.
- La doctora Israelina Peña, médica estética
- La nutrióloga clínica y docente en cosmetología
- La psicóloga clínica, Lissette García, terapeuta familiar y de pareja, especialista en psicometría
- Yajahira Brea, ginecóloga obstetra y colposcopista
Las especialistas coincidieron en la importancia de que las madres dediquen tiempo a su propio cuidado, comprendiendo que su bienestar impacta directamente en el desarrollo y la estabilidad de sus familias.
Asimismo, compartieron herramientas para gestionar el estrés, fortalecer la salud mental y adoptar prácticas de autocuidado que puedan incorporarse de manera sencilla en la rutina diaria.
"En Mapfre creemos que cuidar a las madres también significa brindarles espacios para detenerse, escucharse y priorizar su bienestar. Con este encuentro buscamos recordarles que el autocuidado no es un lujo, es una necesidad que impacta positivamente en su salud, calidad de vida y de las de sus familias" expresó Doris Albuquerque, gerente de Promoción y Prevención.
La actividad se llevó a cabo en Galería 360, consolidándose como un espacio de cercanía, orientación y acompañamiento para las participantes, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y recibir información de valor de la mano de las expertas.