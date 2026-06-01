Mapfre promueve bienestar, autocuidado y acompañamiento integral para las madres dominicanas

Mapfre realizó el encuentro "Bienestar Integral: Autocuidado de Mamá", una iniciativa orientada a promover la importancia del bienestar físico, emocional y mental de las mujeres, reconociendo el papel fundamental que desempeñan dentro de sus familias y comunidades.

La actividad celebrada por el Día de las Madres consistió en un espacio de aprendizaje y reflexión, donde especialistas en distintas áreas de la salud compartieron recomendaciones prácticas para fomentar el autocuidado, fortalecer la salud emocional y promover hábitos que contribuyan a una mejor calidad de vida.

Especialistas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/publico-en-la-charla-de-mapfre-con-motivo-del-dia-de-las-madres-convertido-a-mediano-7235db16.jpeg El público en la charla de Mapfre con motivo del Día de las Madres. (FUENTE EXTERNA)

Durante la jornada participaron profesionales especializadas, que abordaron temas relacionados con la salud femenina, la nutrición, el equilibrio emocional, la autoestima y el bienestar integral.

La doctora Israelina Peña, médica estética

La nutrióloga clínica y docente en cosmetología

y docente en cosmetología La psicóloga clínica, Lissette García, terapeuta familiar y de pareja, especialista en psicometría

Yajahira Brea, ginecóloga obstetra y colposcopista

Las especialistas coincidieron en la importancia de que las madres dediquen tiempo a su propio cuidado, comprendiendo que su bienestar impacta directamente en el desarrollo y la estabilidad de sus familias.

Asimismo, compartieron herramientas para gestionar el estrés, fortalecer la salud mental y adoptar prácticas de autocuidado que puedan incorporarse de manera sencilla en la rutina diaria.

"En Mapfre creemos que cuidar a las madres también significa brindarles espacios para detenerse, escucharse y priorizar su bienestar. Con este encuentro buscamos recordarles que el autocuidado no es un lujo, es una necesidad que impacta positivamente en su salud, calidad de vida y de las de sus familias" expresó Doris Albuquerque, gerente de Promoción y Prevención.

La actividad se llevó a cabo en Galería 360, consolidándose como un espacio de cercanía, orientación y acompañamiento para las participantes, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y recibir información de valor de la mano de las expertas.