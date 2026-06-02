Heriberto Federico es reconocido como ganador de World Class República Dominicana 2026

La décima cuarta edición de World Class República Dominicana reunió a destacados exponentes de la coctelería nacional en una velada celebrada en el restaurante Peperoni, en Santo Domingo, donde Heriberto Federico fue coronado como ganador de la edición 2026 y Bartender del Año de República Dominicana.

La competencia, impulsada por Diageo, es considerada una de las plataformas más importantes del mundo para el desarrollo y reconocimiento del talento detrás de la barra. Este año, ocho bartenders demostraron sus habilidades en una serie de desafíos enfocados en la técnica, la creatividad, la ejecución y la capacidad de respuesta bajo presión.

La victoria de Federico marca un importante hito en su carrera profesional. Integrante del equipo de mixología de Casaré y egresado del programa social Learning for Life de Diageo, el bartender había alcanzado la final nacional en 2024.

Su regreso este año, respaldado por una mayor preparación y madurez creativa, le permitió conquistar el máximo reconocimiento de la competencia.

Como ganador de la edición 2026, Federico iniciará un proceso de formación de un año que lo preparará para representar a República Dominicana en la final global de World Class en 2027.

Esta iniciativa forma parte de un nuevo modelo de acompañamiento implementado por la organización para fortalecer el desempeño de los representantes dominicanos en el escenario internacional.

Mientras tanto, la responsabilidad de competir este año en la final mundial, que tendrá lugar en Escocia, recaerá sobre Frendymar Camacho, ganadora de World Class República Dominicana 2025.

Como parte de su preparación, Federico la acompañará durante esta experiencia para conocer de cerca la dinámica de la competencia global y comenzar a construir su propio camino hacia la próxima edición.

Parte de lo que sucedió

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/14-heriberto-federico-08d40a51.jpg Heriberto Federico. (FUENTE EXTERNA)

La jornada inició con el People´s Choice Award, una degustación de mocktails elaborados por los participantes, en la que los invitados votaron de manera anónima por su propuesta favorita. Federico también obtuvo este reconocimiento, demostrando su capacidad para conectar tanto con el jurado como con el público.

El panel evaluador estuvo integrado por Frendymar Camacho; Arturo Savage, embajador regional de Diageo para Centroamérica y el Caribe; Rafael Reyes, embajador de World Class para Centroamérica, el Caribe y Venezuela; y George Valdez, ganador de World Class República Dominicana 2016 y embajador de Diageo.