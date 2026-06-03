El arte florece en el paisaje urbano de Piantini con obra de Fernando Varela

El Grupo GHR develó una obra de arte del maestro Fernando Varela en la plazoleta de Parkside, en Piantini, un espacio público que embellece la zona y ofrece un área de esparcimiento al aire libre tanto para los futuros residentes de la torre como para los vecinos del sector.

El evento, que reunió a propietarios, representantes de medios de comunicación, prospectos, colaboradores y miembros del sector, sirvió también para inaugurar oficialmente las áreas sociales del proyecto, las cuales fueron entregadas completamente amuebladas, climatizadas y ambientadas para el disfrute inmediato de sus residentes.

"Parkside no es simplemente un espacio para vivir; es un aporte a la evolución urbanística de Piantini y de todo el Distrito Nacional".

"Con esta plazoleta y la obra de Fernando Varela, elevamos el valor cultural y peatonal del sector, dando continuidad a nuestro compromiso de crear espacios con impacto positivo más allá de su funcionalidad", expresó Jacinto Howley, gerente general de Grupo GHR.

Tras más de dos décadas en el sector construcción, Grupo GHR mantiene intacto su compromiso con la creación de espacios funcionales tanto para quienes residen en sus proyectos como para quienes viven a su alrededor.

La obra de Fernando Varela, de reconocida trayectoria nacional e internacional, se integra a una plazoleta que incluye más de 7 m2 de acera ampliada para el peatón, promoviendo un estilo de vida más caminable y el disfrute del aire libre en el corazón de Piantini.

La escultura lleva por nombre "Diálogos" y tiene la virtud de revelar varios puntos de vista a medida que el espectador se desplaza alrededor de la obra.

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"La pieza nos refiere el poder del diálogo, que la escultura establece con el diseño arquitectónico y espacial de Parkside, integrándose a su entorno como una presencia activa".

"Me satisface ser parte de esta iniciativa, porque el arte en el espacio público transforma ciudades. Para mí es un honor que mi obra dialogue con la vida cotidiana de quienes transitan por Parkside", señaló el artista.

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Los residentes de Parkside ahora cuentan con una piscina infinity, gimnasio completamente equipado, espacio de coworking, áreas diseñadas para niños y adolescentes, terrazas amuebladas y un salón multiuso, pensados para brindar comodidad, bienestar y experiencias adaptadas a los estilos de vida actuales.

Todo ello entregado en una etapa avanzada del proyecto, que actualmente registra un 85 % a 90 % de construcción, con entrega final estimada para octubre de 2026.

Parkside también se diferencia por su propuesta comercial, que incluye dos espacios de gran valor: una Osteria del reconocido chef Saverio Stassi y una versión bistró del café Storia de Gabriela Vargas, dinamizando la oferta gastronómica de la zona.

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