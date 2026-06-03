Israel celebra su 78 aniversario de Independencia Nacional

La celebración del 78 aniversario de la independencia del Estado de Israel se convirtió en una velada cargada de simbolismo y gratitud.

Durante ella, el embajador Raslan Abu Rukun anunció que su misión ya está culminando, por lo que agradeció a buena acogida de la que han disfrutado en República Dominicana, él y su familia.

Ante representantes del Gobierno dominicano, miembros del cuerpo diplomático, empresarios e invitados especiales, el diplomático resaltó que la amistad entre Israel y República Dominicana está cimentada en una historia compartida de solidaridad, respeto mutuo y valores democráticos.

"Su presencia aquí refleja la profunda amistad, el respeto mutuo y la sólida alianza entre Israel y la República Dominicana", expresó durante su discurso, en el que recordó el apoyo brindado por el país caribeño al pueblo judío en momentos cruciales de su historia.

El embajador destacó que la cooperación entre ambos países continúa ampliándose en áreas como innovación, agricultura, manejo del agua, seguridad, comercio y tecnología. Asimismo, señaló que Israel mantiene su compromiso de compartir conocimientos y avances que han contribuido al desarrollo global, entre ellos tecnologías que han revolucionado sectores como la informática y la medicina.

Lazos de amistad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/020626-embajada--israel-foto-juan-guio9-fd0393e6.jpeg Raslan Abu Rukun. (JUAN GUIO)

Durante su intervención, el diplomático anunció además una serie de iniciativas destinadas a estrechar aún más las relaciones bilaterales.Entre ellas:

La reactivación de la Cámara Bilateral de Comercio entre Israel y República Dominicana, prevista para los próximos días,

La realización de una Semana de Israel que incluirá un festival de cine israelí en colaboración con Caribbean Cinemas.

La ceremonia contó con la participación del viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, quien reiteró el compromiso histórico de República Dominicana con Israel y recordó que el país figura entre las primeras naciones que reconocieron la creación del Estado israelí.

Silié destacó además el gesto humanitario que permitió acoger a cientos de refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial, dando origen a la histórica comunidad judía de Sosúa, un capítulo que continúa siendo símbolo de solidaridad y apertura para los dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/020626-embajada--israel-foto-juan-guio13-82f59ea1.jpeg Mily Fernández, Juan José Portorrel y Rossy Pou. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/020626-embajada--israel-foto-juan-guio17-eb680c07.jpeg Sergio Maffettone, embajador de Italia, yDaniel Peña. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/020626-embajada--israel-foto-juan-guio16-8828421a.jpeg Remi Uema, Fumiyo Tsuda y Ricardo Delmonte. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/020626-embajada--israel-foto-juan-guio14-0c83c396.jpeg Ricardo Delmonte, Mery Beltrán, Alan Delmonte y Lilian Geraldino. (JUAN GUIO) ‹ >