Plaza Lama inicia su mes de la limpieza con ofertas, premios y mucha energía

Porque en República Dominicana cuando se limpia a profundidad también se canta, se baila y se disfruta. Con esa premisa, Plaza Lama dio inicio a su tradicional Mes de la Limpieza durante un acto celebrado en su tienda de la avenida 27 de Febrero, ambientado con música de la siempre popular Ana Gabriel.

La actividad sirvió de escenario para presentar la campaña “Ponle Ritmo a la Limpieza”, con la que Plaza Lama y SuperLama buscan convertir las labores del hogar en una experiencia más dinámica, al tiempo que ofrecen importantes oportunidades de ahorro a sus clientes.

La gerente de Mercadeo, Betty Méndez, anunció que los consumidores podrán beneficiarse de descuentos de entre un 20 % y un 50 % en una amplia variedad de productos de limpieza para el hogar. Además, habrá promociones adicionales de cashback de entre un 10 % y un 20 % sobre artículos previamente rebajados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/03062026-feria-de-limpieza-plaza-lama-samil-mateo-7-e60462a0.jpg La iniciativa cuenta con el respaldo de la marca LG. (SAMIL MATEO)

“En Plaza Lama queremos que cada compra se traduzca en un ahorro real para nuestros clientes”, expresó Méndez al presentar las principales novedades de la feria.

Como incentivo adicional, la empresa sorteará entre sus clientes cinco premios consistentes en un año de productos de limpieza gratis. Asimismo, gracias al respaldo de LG, tres ganadores recibirán lavadoras de la marca y otro afortunado obtendrá un lavavajillas.

Un acto lleno de experiencias

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/03062026-feria-de-limpieza-plaza-lama-samil-mateo-13-21b3c751.jpg Las invitadas participaron de las distintas experiencias de la actividad. (SAMIL MATEO)

El lanzamiento oficial de la "Feria de Limpieza 2026" se desarrolló en un ambiente familiar y festivo, bajo la conducción de la comunicadora Melissa Domínguez. La jornada contó además con la participación de los talentos Yerinson Aybar, conocido popularmente como “Mampula”, y Nohemi Tamárez, quienes compartieron con el público y animaron las actividades promocionales.

La iniciativa reúne una amplia oferta de detergentes, suavizantes, desinfectantes, artículos para el cuidado del hogar y productos de higiene personal, reafirmando el compromiso de Plaza Lama y SuperLama de ofrecer calidad, variedad y ahorro a las familias dominicanas.

Los ejecutivos de la empresa destacaron que esta feria forma parte de las acciones que desarrollan para brindar experiencias de compra de valor, respaldadas por marcas líderes y promociones competitivas.

La Feria de Limpieza 2026 estará vigente hasta el 30 de junio en las sucursales participantes de Plaza Lama, Plaza Lama Express y SuperLama en todo el país, invitando a los consumidores a aprovechar las ofertas y mantener sus hogares limpios, organizados y listos para recibir el verano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/03062026-feria-de-limpieza-plaza-lama-samil-mateo-8-88bc1d28.jpg Madilenis Martinez yPamela de León. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/03062026-feria-de-limpieza-plaza-lama-samil-mateo-6-3ea6ab29.jpg René Castillo y Yamel Ventura. (SAMIL MATEO) ‹ ›