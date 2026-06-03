Santo Domingo Corre presenta la XIV edición de SDC 10K

Santo Domingo Corre presentó los detalles de su esperada carrera SDC 10K la cual se realizará el domingo 5 de julio partiendo del Obelisco de Santo Domingo, con el apoyo de la Alcaldía del Distrito Nacional.

El cóctel de lanzamiento estuvo presidido por los principales directivos de Santo Domingo Corre, Modesto Reyes, presidente; Samuel Nuñez, vicepresidente; Marlenny Peña, directora general; y Karla Martín, directora de Medios Digitales.

Bajo la organización de Santo Domingo Corre, esta carrera, considerada una marca país por su capacidad de promover la dominicanidad a través del deporte, reunirá a más de 3,500 corredores de todo el país.

Partiendo a las seis de la mañana desde el Obelisco de Santo Domingo, los participantes competirán en las categorías Overall y por edades, conquistando la segunda medalla de la Serie SDC 2026, inspirada este año en el Palacio Nacional.

Promoción de estilo de vida saludable

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/cristina-matos-paola-martinez-y-claudine-nova-0f4b975d.jpg Cristina Matos, Paola Martínez y Claudine Nova. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/daihanna-reyes-puro-de-la-cruz-y-esmeralda-de-los-santos-721c0972.jpg Daihanna Reyes, Puro De La Cruz y Esmeralda De Los Santos (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/javier-suarez-y-jennifer-ricart-8a978fe8.jpg Javier Suárez y Jennifer Ricart. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Marlenny Peña, expresó que más que una competencia, SDC 10K es una experiencia que conecta a las personas con el deporte, la disciplina y el bienestar.

"Cada año nos llena de satisfacción ver cómo más dominicanos incorporan el running a su estilo de vida y encuentran en esta comunidad un espacio para crecer y superarse. Cada edición representa una oportunidad para celebrar la perseverancia, la disciplina y el espíritu de superación de nuestra comunidad runner", dijo.

Manifestó que para la organización es un orgullo seguir impulsando eventos que promueven hábitos saludables y que convierten el deporte en una herramienta de bienestar y conexión social.

SDC 10K se ha convertido en un punto de encuentro para corredores de todos los niveles. Durante el trayecto del recorrido contarán con puntos de hidratación cada 2.5 kilómetros, así como con los dispositivos de seguridad y protección requeridos para garantizar el bienestar de los atletas, asistentes y entorno.

Las inscripciones están disponibles a través de SDCTickets.do. Los corredores recibirán un kit que incluye la camiseta oficial de la carrera, número de corredor, chip de cronometraje y productos de los patrocinadores oficiales.