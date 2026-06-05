República Dominicana celebra la Semana Dominicana en Bélgica y Países Bajos

La República Dominicana dio inicio a la Semana Dominicana en Bélgica y Países Bajos 2026, una plataforma estratégica que busca fortalecer las relaciones económicas, comerciales y culturales con Europa, promoviendo nuevas oportunidades para las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera.

La jornada inaugural inició el lunes en Bruselas con una agenda que integró el V Diálogo Político entre la República Dominicana y la Unión Europea, un foro empresarial y una noche cultural dominicana, en un espacio que reunió a autoridades, empresarios, organismos internacionales y representantes del sector privado europeo.

Durante el Diálogo Político, ambas partes reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación en áreas como comercio, seguridad, movilidad, desarrollo sostenible y resiliencia climática, así como la implementación de acuerdos que favorezcan el intercambio económico entre el CARIFORO y la Unión Europea.

El foro empresarial incluyó presentaciones sobre inversiones, oportunidades de negocios y el potencial de la República Dominicana como destino estratégico, a cargo de ProDominicana y la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), destacando modelos de inversión y proyectos de desarrollo en el país.

Asimismo, se desarrollaron paneles sobre el presente y futuro de las exportaciones dominicanas hacia la Unión Europea, donde empresarios y expertos analizaron experiencias en sectores como cacao, banano y tabaco, resaltando el crecimiento de la oferta exportable dominicana en mercados internacionales.

La embajadora de la República Dominicana ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, Joan M. Cedano, destacó la importancia de continuar consolidando al país como un destino confiable para la inversión y un socio estratégico en la región.

Participación

La jornada también contó con la participación de importantes autoridades y líderes internacionales, entre ellos Boris Dilliès, ministro-presidente de la Región de Bruselas-Capital; Olga Baus-Gibert, de la Comisión Europea (DG INTPA); Mauricio Bogaert, presidente de BelChamRD; e Ian Saunders, secretario general de la Organización Mundial de Aduanas.

En la noche, la programación cerró con una experiencia cultural dominicana que incluyó degustaciones de ron, café, cigarros premium, gastronomía típica, música y bailes tradicionales, además de una exhibición de productos nacionales, mostrando la riqueza cultural y productiva del país ante la comunidad internacional.

La Semana Dominicana en Bélgica y Países Bajos 2026 se desarrolla del 1 al 5 de junio en Bruselas, Rotterdam y Ámsterdam, consolidándose como una plataforma clave para impulsar la presencia de la República Dominicana en Europa y fortalecer los lazos de cooperación, inversión y comercio entre ambas regiones.