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Cortés
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Cortés lanza campaña promocional "La Visita Cortés"

La presentación tuvo lugar durante la convención anual del equipo comercial, celebrada en el Hotel Barceló Santo Domingo

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    Cortés lanza campaña promocional La Visita Cortés
    Rubén Pérez, Máximo Rodríguez, Fátima González, Isabel Guerra, Scarlett Martínez, Luisania Díaz y Carlos Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

    Entre conversaciones, recuerdos compartidos y el inconfundible aroma del chocolate que ha acompañado generaciones de dominicanos, Cortés Hermanos presentó oficialmente "La Visita Cortés", una campaña promocional construida sobre la cercanía, la nostalgia y el vínculo emocional con el consumidor dominicano.

    La presentación tuvo lugar durante la convención anual del equipo comercial, celebrada en el Hotel Barceló Santo Domingo, donde más de 150 colaboradores, líderes y ejecutivos participaron en una jornada enfocada en resultados, aprendizajes y proyecciones estratégicas.

    La dinámica invita a los consumidores a guardar las envolturas de los productos participantes, entre ellos Chocolate Embajador, Sobrino, Diplomático y Chocolatines, para ganar premios instantáneos cuando el equipo de la campaña promocional visite sus sectores y residencias.

    "El chocolate Cortés ha estado en la mesa dominicana por generaciones, pero esta vez quisimos ser literalmente la visita: llegar a los barrios, tocar puertas y convertir una envoltura guardada en un premio real". 

    "La Visita Cortés nace de esa convicción de que nuestra mejor campaña promocional siempre ha sido el afecto que las familias dominicanas le tienen a la marca", expresó Isabel Guerra, directora senior comercial de Cortés Hermanos.

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    Infografía
    Reconocimiento al vicepresidente ejecutivo Eduardo Cortés por su trayectoria al frente de la compañía. (FUENTE EXTERNA)

    Reconocimiento

    • Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento al vicepresidente ejecutivo Eduardo Cortés por su trayectoria al frente de la compañía. La convención contó además con la participación de Ignacio Cortés Gelpí, presidente de Cortés Hermanos, junto a ejecutivos y líderes de la compañía.
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