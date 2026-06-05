Galletas Hatuey y Club Max presentan “El gol ganador”

La compañía CMI presentó “El Gol Ganador”, una promoción digital en República Dominicana que permite a consumidores de Hatuey y Club Max ganar premios en efectivo de hasta 30,000 pesos simplemente escaneando el código QR de sus productos favoritos.

La mecánica es muy accesible: el consumidor escanea el código QR impreso en el paquetito, ingresa el número de lote y los datos solicitados, y gira la máquina virtual.

Quienes logren formar la palabra G-O-L podrán convertirse en uno de los 300 ganadores de la promoción a través de sorteos digitales que entregarán premios en efectivo. La promoción estará vigente desde el 1 de junio hasta finales de julio de 2026.

“Queremos que cada dominicano que lleva Hatuey o Max en su carrito de compras sepa que esta temporada tiene algo más que un acompañamiento perfecto de calidad: tiene una oportunidad real de ganar”, declaró Sergio Ibarra, Gerente de Categoría de Galletas Saladas.

Sobre el concurso

Los paquetitos de Hatuey Soda, Saltina, Integral, Miel, Hierbas y Especias; Club Max, Max Mini, Max Queso y Super Max con código QR están disponibles en supermercados, colmados y puntos de venta en todo el país.

Las bases legales y términos completos están disponibles en el sitio web oficial de la promoción. La campaña estará activa del 1 de junio al 31 de julio de 2026.