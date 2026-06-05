Galletas Hatuey y Club Max presentan “El gol ganador”
La promoción digital cuenta con hasta 30,000 pesos en efectivo
La compañía CMI presentó “El Gol Ganador”, una promoción digital en República Dominicana que permite a consumidores de Hatuey y Club Max ganar premios en efectivo de hasta 30,000 pesos simplemente escaneando el código QR de sus productos favoritos.
La mecánica es muy accesible: el consumidor escanea el código QR impreso en el paquetito, ingresa el número de lote y los datos solicitados, y gira la máquina virtual.
Quienes logren formar la palabra G-O-L podrán convertirse en uno de los 300 ganadores de la promoción a través de sorteos digitales que entregarán premios en efectivo. La promoción estará vigente desde el 1 de junio hasta finales de julio de 2026.
“Queremos que cada dominicano que lleva Hatuey o Max en su carrito de compras sepa que esta temporada tiene algo más que un acompañamiento perfecto de calidad: tiene una oportunidad real de ganar”, declaró Sergio Ibarra, Gerente de Categoría de Galletas Saladas.
Sobre el concurso
Los paquetitos de Hatuey Soda, Saltina, Integral, Miel, Hierbas y Especias; Club Max, Max Mini, Max Queso y Super Max con código QR están disponibles en supermercados, colmados y puntos de venta en todo el país.
- Las bases legales y términos completos están disponibles en el sitio web oficial de la promoción. La campaña estará activa del 1 de junio al 31 de julio de 2026.