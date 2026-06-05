República Dominicana y Países Bajos estrechan lazos económicos durante foro

Autoridades durante el encuentro de ambos países durante Semana Dominicana en Bélgica y los Países Bajos. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana y el Reino de los Países Bajos dieron un nuevo impulso a sus relaciones económicas, comerciales e institucionales con la celebración del foro de negocios República Dominicana y Países Bajos: Conectividad Logística y la Economía Azul e Innovación.

El evento se llevó a cabo en el Hotel Hilton The Hague, en el marco de la primera Semana Dominicana en Bélgica y los Países Bajos. Forma parte de una agenda que busca fortalecer los vínculos entre ambos países mediante iniciativas enfocadas en:

La diplomacia económica

La inversión

El comercio

La innovación

El intercambio cultural

La jornada dio continuidad a las actividades desarrolladas por la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de los Países Bajos, encabezada por el embajador Carlos de la Mota, quien la noche anterior recibió a la delegación dominicana en un cóctel de bienvenida.

Referencia logística para la competitividad dominicana

Como parte de la agenda oficial, una delegación integrada por funcionarios públicos, empresarios, exportadores agrícolas y operadores logísticos realizó una visita al Puerto de Róterdam, considerado uno de los principales centros logísticos del mundo.

Durante el recorrido sostuvieron encuentros con ejecutivos de la terminal portuaria para conocer experiencias relacionadas con logística, conectividad marítima, cadena de frío y desarrollo portuario sostenible, áreas de gran interés para el fortalecimiento de la competitividad dominicana.

"Este Foro de Negocios es mucho más que una serie de presentaciones. Es una plataforma para generar confianza, intercambiar ideas e identificar oportunidades concretas de cooperación. Es un espacio donde la República Dominicana y los Países Bajos pueden visualizar proyectos que contribuyan al crecimiento sostenible, la innovación y la prosperidad compartida", expresó de la Mota.

El diplomático subrayó además el compromiso del Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, de continuar fortaleciendo las alianzas estratégicas con socios europeos y convertir las oportunidades identificadas en proyectos concretos de impacto económico y social.

La actividad contó con la participación del viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo; el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk; el director de Exportaciones de ProDominicana, Segismundo Morey; así como representantes del sector empresarial, financiero y gubernamental de ambos países.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al potencial exportador dominicano, los incentivos para la inversión, la conectividad logística con Europa, la economía azul, la innovación tecnológica, la transición energética y el financiamiento para proyectos sostenibles.

La agenda también incluyó exposiciones sobre tecnologías orientadas a la sostenibilidad del sector turístico, entre ellas el sistema Ocean Water Assisted Cooling (OWAC), una herramienta que permite reducir significativamente el consumo energético en hoteles y grandes edificaciones mediante el uso eficiente del agua oceánica.

Otro de los temas abordados fue el financiamiento para proyectos de impacto, destacando la importancia de la cooperación internacional y de los mecanismos financieros que permitan transformar ideas innovadoras en iniciativas con beneficios económicos, sociales y ambientales.

Al cierre de su intervención, Carlos de la Mota agradeció el respaldo de las instituciones y empresas que hicieron posible la celebración de la Semana Dominicana en Bélgica y los Países Bajos, resaltando el apoyo de entidades públicas y privadas de ambos países comprometidas con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.