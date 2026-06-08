IDCP inaugura la Unidad de Dermatosis Inflamatorias y de Alta Complejidad

El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz" (IDCP) dejó en funcionamiento la nueva Unidad de Dermatosis Inflamatorias y de Alta Complejidad (IADC), un espacio pionero orientado al diagnóstico, tratamiento e investigación de patologías cutáneas crónicas y autoinmunes de difícil manejo.

La unidad estará dirigida por la doctora Martha Miniño, especialista con más de 25 años de experiencia, junto a las doctoras Delza Canto, Lina Pichardo y Anel Santos quienes tendrán a su cargo la atención de niños y adultos afectados por enfermedades que, en muchos casos, no responden a los tratamientos convencionales y afectan la calidad de vida de los pacientes.

Entre las patologías que serán abordadas figuran psoriasis, dermatitis atópica severa, pénfigo vulgar, penfigoide, esclerodermia, morfea, lupus, enfermedades mixtas del tejido conectivo y otras afecciones inflamatorias severas que incluso pueden poner en riesgo la vida del paciente o requerir hospitalización.

Uno de los aspectos distintivos de esta nueva unidad es su enfoque multidisciplinario. El departamento trabajará de manera coordinada con especialistas de Reumatología, Hematología, Pediatría, Psicología, Trabajo Social y Estomatología, permitiendo ofrecer un tratamiento integral y personalizado para cada caso clínico.

En el marco del lanzamiento de la Unidad, el IDCP ha acelerado su proceso de certificación internacional ante la Asociación Panamericana de Reumatología (Panlar) , una distinción que acredita la excelencia en el manejo de enfermedades reumatológicas autoinmunes como la psoriasis.

Esta iniciativa, impulsada por las doctoras Delza Canto, Martha Miniño, Lori Concepción, Lina Pichardo y Anel Santos, ha involucrado a todo el equipo de la unidad, logrando completar la mayor parte del proceso, incluyendo la remisión de la documentación y credenciales requeridas.

En los próximos meses, un comité evaluador de Panlar visitará el instituto para validar los estándares alcanzados, lo que consolidará al IDCP como el primer centro de referencia nacional con esta certificación en el abordaje integral de la enfermedad psoriásica.

Desarrollo de investigaciones científicas

Además de la asistencia médica, la iniciativa contempla el desarrollo de investigaciones científicas y la creación de estadísticas nacionales que permitan identificar las características propias de estas enfermedades en la población dominicana.

Como parte de este proceso, el IDCP proyecta crear la primera base de datos del país sobre dermatosis inflamatorias y enfermedades cutáneas de alta complejidad, con miras a establecer protocolos diagnósticos y terapéuticos adaptados a la realidad nacional.

La unidad también implementará terapias innovadoras y de alto impacto, sustentadas en protocolos actualizados y apoyadas tanto en productos comerciales como en formulaciones desarrolladas por el propio instituto, a través del IDCP.

Las autoridades explicaron que el propósito principal es devolver bienestar y esperanza a pacientes que durante años han convivido con enfermedades incapacitantes que limitan su desempeño laboral, escolar y social.

"Queremos que los pacientes puedan recuperar su calidad de vida y sentirse acompañados durante todo el proceso. El instituto es una mano amiga para quienes enfrentan estas enfermedades crónicas y complejas", expresó la doctora Martha Miniño.

En una primera fase, la nueva Unidad de Dermatosis Inflamatorias y de Alta Complejidad funcionará:

En la sede central del IDCP

De lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía

En el consultorio número 25, en conjunto con el servicio de Reumatología dirigido por la doctora Lori Concepción.

Como parte de su visión de crecimiento, el instituto proyecta extender progresivamente este modelo de atención a las distintas unidades del interior del país.

El departamento lleva el nombre del doctor Juan Pablo Guzmán Ureña, maestro y referente histórico de la dermatología dominicana, como homenaje a su legado y aportes a la formación médica en el país.

Finalmente, el IDCP informó que esta iniciativa tiene la visión de expandirse progresivamente a todas las unidades del instituto a nivel nacional, con el propósito de acercar estos servicios especializados a pacientes de distintas comunidades del país.