El Ministerio de Damas Olor Fragante celebra encuentro

Rocecil Rodríguez Jesenia Valera Sobeida Bautista de Castellanos Kenia Montero y Flor de Los Santos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Damas Olor Fragante celebró exitosamente la primera edición del encuentro "Identidad Inquebrantable: Sanidad, Arte & Espiritualidad", una experiencia transformadora creada para sanar el corazón, despertar la creatividad y fortalecer la vida espiritual de la mujer en la presencia de Dios.

La actividad se llevó a cabo en el Club de Arroyo Hondo, donde se reunieron cincuenta mujeres de fe que respondieron al llamado de reconectarse en este encuentro nacido de la visión de Sobeida Bautista de Castellanos, madre, pastora y artista.

"Identidad Inquebrantable" nace como una plataforma de restauración, arte y fe, destinada a impactar vidas y recordar a cada mujer que su identidad en Cristo permanece firme, valiosa e inquebrantable.

En la ejecución fue más que una actividad espiritual, en ella hubo expresiones artísticas y espacios de crecimiento personal, con orientaciones prácticas sobre el cuidado integral de la mujer mediante la charla "Rutina de Skincare Efectiva en Tres Pilares", impartida por la doctora y artista Rocecil Rodríguez.

La jornada también estuvo marcada por emotivos testimonios de mujeres transformadas por el poder de Dios, dinámicas interactivas, rifas y momentos de adoración y gozo fundamentados en la Palabra.

Mensaje de la velada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/foto-4-una-decoracion-elegante-femenina-y-cuidadosamente-disenada-para-transmitir-paz-8d584845.jpg Una decoración femenina. (FUENTE EXTERNA)

Durante las palabras centrales del acto, Sobeida Bautista de Castellanos, pastora de la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo, habló sobre la sanidad interior, destacando la necesidad de reconocer las heridas emocionales y permitir que Dios restaure el corazón.

"Muchas veces estamos vivas por fuera, pero por dentro hemos perdido la esperanza. Así como la mujer encorvada de la que habla la Biblia, hay mujeres que llevan años cargando dolor, preocupaciones y heridas silenciosas. Pero Cristo sigue siendo el Dios de nuestra esperanza y restauración", expresó.

La ocasión fue además propicia para la presentación oficial de la canción titulada "Tu identidad en mi", letras de su propia autoría en un momento especial que añadió sensibilidad y adoración a la experiencia vivida.