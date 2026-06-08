Catorce niños con cardiopatías reciben una nueva oportunidad de vida tras jornada médica

Doctores pasando visita a niño recién intervenido junto a su madre. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de casi dos años de espera, tratamientos complementarios y varios aplazamientos provocados por enfermedades respiratorias, Bryan finalmente pudo someterse a la intervención cardíaca que necesitaba para mejorar su salud y calidad de vida.

Su caso fue uno de los 14 atendidos durante la más reciente Jornada Cardiovascular Pediátrica organizada por Heart Care Dominicana y CardioStart International, desarrollada en las instalaciones de la Clínica Corazones Unidos.

La iniciativa permitió que niños procedentes de Montecristi, Dajabón, Azua, La Romana, San Cristóbal, Barahona, La Vega, Peravia y Santo Domingo recibieran atención especializada para corregir distintas cardiopatías congénitas, condiciones que limitan significativamente su desarrollo y bienestar.

Durante la jornada se realizaron ocho cirugías cardiovasculares correctivas y seis procedimientos terapéuticos percutáneos mediante cateterismo cardíaco, brindando a los pacientes la posibilidad de llevar una vida más saludable y activa.

Las cirugías fueron realizadas por los doctores Ramón Almánzar y Fausto Santos, de Heart Care Dominicana, junto al equipo quirúrgico internacional de CardioStart International y el personal médico de la Clínica Corazones Unidos, dirigido por el doctor Danilo Acosta. Los procedimientos de cateterismo estuvieron a cargo del doctor Richard Medina y especialistas internacionales de CardioStart.

Equidad en salud

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/foto-2-f73734b4.jpg Médicos y voluntarios en la Jornada Cardiovascular Pediátrica 2026. (FUENTE EXTERNA)

El doctor Pedro Ureña, fundador y presidente de Heart Care Dominicana, destacó el impacto humano de este tipo de iniciativas.

"Cada niño que recibimos nos recuerda que detrás de cada diagnóstico existe una familia esperando una oportunidad y una esperanza. La vulnerabilidad económica nunca debería decidir quién recibe tratamiento. Esta jornada demuestra lo que puede lograrse cuando médicos, voluntarios, instituciones, aliados y donantes trabajan unidos para cambiar historias de vida", expresó.

La jornada reafirma el compromiso de las organizaciones participantes con la equidad en salud y el acceso a servicios cardiovasculares especializados para niños provenientes de comunidades vulnerables del país.

Heart Care Dominicana agradeció la confianza depositada por las familias beneficiadas y reconoció el apoyo de Medicina Cardiovascular Asociada (MCA), CardioStart International, Clínica Corazones Unidos, Fundación Corazones Unidos, SCOPH ODEM y el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL.

Asimismo, valoró el respaldo de diversas entidades públicas y privadas, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Presidencia, Edwards Lifesciences, Lucy Doughty Foundation, Banco BHD, el Fondo Gadiel del senador Omar Fernández, Banco Popular, Grupo Robledo, Propagas y el Banco Central de la República Dominicana.