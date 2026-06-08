Playa Nueva Romana celebra el Día de las Madres

Lady Diana Martínez, Diandra Aguiló, Mariana Zambrano, Carina Tejada, Merlin Bastidas, Alberkis de la Cruz y Paola Guitiérrez. ( FUENTE EXTERNA )

Playa Nueva Romana celebró una exclusiva velada en honor al Día de las Madres, que reunió a propietarios, residentes, familiares e invitados especiales en un entorno diseñado para el disfrute y la integración familiar.

La noche estuvo protagonizada por los reconocidos artistas dominicanos Fernando Villalona y Yiyo Sarante, quienes ofrecieron un espectáculo que conectó con el público y permitió a los asistentes disfrutar de una experiencia memorable en un entorno exclusivo.

El evento, organizado por 787 Gastro Bar, tuvo lugar en el Driving Range de PGA Ocean’s 4, donde se creó un espacio de encuentro que integró música, gastronomía y entretenimiento en un ambiente seguro y cuidadosamente diseñado, alineado con el estilo de vida que distingue al desarrollo.

“En Playa Nueva Romana trabajamos para crear experiencias que aporten valor real a nuestros propietarios y residentes, más allá de la inversión inmobiliaria”.

“Esta celebración refleja nuestro compromiso con el bienestar, la convivencia y la creación de momentos significativos dentro de una comunidad planificada y segura”, expresó Rosa Zapata, Directora Comercial y Marketing de Playa Nueva Romana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/rosa-zapata-y-alejandro-henriquez-ea167170.jpg Rosa Zapata y Alejandro Henríquez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/playa-romana-2-0e8df830.jpg Nicky Modesto, Irina Peguero y Gabriela Melo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/playa-romana-3-4a66f63c.jpg Ángel Batista yFrangie Gómez. (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

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Con iniciativas como esta, y respaldada por la trayectoria de más de 50 años de Grupo Piñero en el desarrollo de destinos turísticos y residenciales, Playa Nueva Romana continúa consolidándose como una comunidad donde la calidad de vida, la seguridad de la inversión y la experiencia del cliente forman parte integral de su propuesta de valor.

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