República Dominicana e Israel relanzan su Cámara de Comercio con una agenda centrada en innovación

República Dominicana e Israel dieron un nuevo impulso a sus relaciones económicas con el relanzamiento de la Cámara de Comercio Dominico-Israelí, una iniciativa que busca fortalecer la cooperación bilateral en áreas como tecnología, innovación, agricultura, inversión, energía y emprendimiento.

La reapertura de la entidad, impulsada por la Embajada de Israel en República Dominicana y una nueva directiva integrada por empresarios de reconocida trayectoria, marca el inicio de una etapa orientada a transformar el potencial de ambas economías en oportunidades concretas de negocios y desarrollo.

Durante la ceremonia, el embajador de Israel en República Dominicana, Raslan Abu Rukun, afirmó que la reactivación de la Cámara representa mucho más que la reapertura de una institución.

"Hoy no estamos simplemente reabriendo una institución; estamos renovando un puente entre dos naciones que comparten una misma visión, donde la innovación, el emprendimiento y el talento humano son los verdaderos motores de la prosperidad", expresó.

El diplomático destacó que uno de sus principales objetivos desde su llegada al país ha sido fortalecer los vínculos económicos entre ambas naciones y aseguró que la nueva directiva de la Cámara está llamada a convertir el potencial de la relación bilateral en proyectos tangibles.

Abu Rukun subrayó que Israel ha construido una economía basada en la innovación y el conocimiento, convirtiéndose en un referente global en sectores como agricultura avanzada, gestión del agua, ciberseguridad, tecnologías médicas, inteligencia artificial y emprendimiento tecnológico.

Al mismo tiempo, destacó que República Dominicana se ha consolidado como una de las economías más dinámicas y resilientes de América Latina y el Caribe, gracias a su estabilidad, crecimiento sostenido, ubicación estratégica y capacidad para atraer inversión internacional.

"Israel puede servir como una puerta de entrada a la innovación y la tecnología, mientras que la República Dominicana puede convertirse en una puerta de entrada al Caribe y las Américas", afirmó.

El embajador Abu Rukun señaló que la cooperación entre ambos países ya está generando resultados concretos mediante iniciativas relacionadas con tecnologías agrícolas, sistemas de riego eficientes y soluciones para la gestión sostenible del agua.

Asimismo, destacó el creciente interés de empresas israelíes por establecer operaciones en territorio dominicano. Como ejemplo citó el caso de Elka, fabricante israelí de equipos médicos que ha desarrollado operaciones en el país.

"Esta Cámara no debe ser una organización que se reúna una o dos veces al año. Puede convertirse en uno de los principales motores de las relaciones económicas entre Israel y la República Dominicana, transformando oportunidades en alianzas estratégicas y estas alianzas en crecimiento económico real", afirmó.

El diplomático consideró que el próximo capítulo de las relaciones entre ambos países será construido más allá de los gobiernos, pues busca integrar a empresarios, startups, universidades, inversionistas y jóvenes emprendedores capaces de desarrollar proyectos conjuntos.

Una nueva etapa para la Cámara

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/img-20260608-wa0439-1a6aafb3.jpg La nueva directiva de la cámara de comercio. (SAMIL MATEO)

El empresario Ilan Dabara, quien asumió la presidencia de la Cámara de Comercio Dominico-Israelí, explicó que la organización existe desde la década de 1980, aunque en los últimos años había reducido significativamente sus actividades.

"La Cámara estuvo un poco pasiva durante los últimos años. Nuestro embajador tuvo la iniciativa de volver a activarla para fomentar relaciones culturales, económicas y de todo tipo entre Israel y República Dominicana", señaló.

Dabara considera que el contexto actual ofrece oportunidades que no existían décadas atrás, especialmente por el auge de la economía digital y el intercambio global de conocimientos.

"Antes quizás las cámaras se concentraban más en comercio. Hoy tenemos la oportunidad de importar y exportar conocimientos, tecnología e innovación, algo que es sumamente importante para el desarrollo de ambos países", sostuvo.

La nueva gestión pretende apoyar a emprendedores, inversionistas y empresas interesadas en expandir operaciones entre ambos mercados, promoviendo tanto las exportaciones dominicanas hacia Israel como la llegada de inversión israelí al país.

Entre los sectores identificados con mayor potencial figuran tecnología, energía, seguridad, turismo, construcción y desarrollo inmobiliario.

Aunque reconoció las oportunidades existentes para productos dominicanos en el mercado israelí, especialmente en el ámbito agrícola, Dabara considera que el mayor valor de la relación bilateral radica en la transferencia de conocimiento y la atracción de inversión estratégica.

"Las piñas dominicanas son muy exitosas y se venden muy bien en Israel. Pero más allá de los productos, queremos atraer inversión, tecnología y conocimientos que contribuyan al crecimiento de la República Dominicana", indicó.

Directivos de la Cámara de Comercio Dominico-Israelí

· Ilan Dabara

· Juan Tomás Díaz

· Yosi Abadi

· Ianir Deori

· Tal Kugler

· Jacob Levinson

· Lorenny Solano

· Diego Bisonó

· Manuel Pelayo

· Enrique Marchena

· Jaqueline Mora

· Jérica Rodríguez

· Jaak Rannik

· Richard Ros

· Francisco Álvarez Brache

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