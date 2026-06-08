Tiendas Minaya anuncia detalles de la segunda edición de su feria de belleza

Con una propuesta que celebra la belleza, el bienestar y el brillo único de cada mujer, Tiendas Minaya presentó oficialmente la segunda edición de su feria de belleza "Brilla con Minaya".

Se trata de una iniciativa que busca convertirse en un espacio de experiencias, descubrimiento y conexión para las amantes del cuidado personal y el bienestar.

Durante un encuentro exclusivo, representantes de los medios de comunicación, creadoras de contenido, aliados comerciales e invitados especiales conocieron todos los detalles de esta nueva edición que se desarrollará del 10 al 30 de junio en Tiendas Minaya Coral Mall y Charles de Gaulle.

Brilla con Minaya nace con el propósito de acercar a los consumidores a las principales marcas de belleza presentes en el mercado dominicano por medio de experiencias interactivas, activaciones, demostraciones, asesorías, dinámicas y oportunidades para descubrir nuevos productos y tendencias.

Más que promover la belleza exterior, esta iniciativa busca transmitir un mensaje de autenticidad, recordando que cada persona posee una esencia y un brillo propio que la hace única.

Bajo el concepto "Tu brillo es único", esta segunda edición invita a las mujeres dominicanas a celebrar su individualidad, fortalecer su confianza y descubrir productos y experiencias diseñadas para resaltar lo mejor de sí mismas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/tiendas-minaya-7185f38d.jpeg La actividad contó con una alta asistencia. (FUENTE EXTERNA)

"Brilla con Minaya es una invitación a conectar con nuestra belleza desde una perspectiva más auténtica, donde cada mujer pueda sentirse valorada, inspirada y representada".

"Queremos que quienes nos visiten vivan experiencias memorables y encuentren espacios para descubrir, aprender y disfrutar", expresó Carolina Minaya, representante de Tiendas Minaya.

Detalles

Durante todo el mes de junio, los visitantes podrán disfrutar de descuentos especiales, activaciones de marcas reconocidas, experiencias interactivas, demostraciones de productos y diversas sorpresas preparadas para hacer de esta edición una celebración única del mundo de la belleza y el bienestar.

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