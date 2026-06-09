Adozona Business & Golf 2026 celebra su edición número 14

La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) celebró la 14va edición de su tradicional torneo en el Campo de Golf Corales, en Punta Cana. El evento se consolidó como uno de los principales espacios de integración, competencia deportiva y relacionamiento corporativo de la República Dominicana.

Contó con la participación de más de 240 jugadores y una amplia representación del sector empresarial, industrial y gubernamental.

Durante tres días de actividades, los participantes disfrutaron de una agenda que incluyó un cóctel de bienvenida, el tradicional Adozona Cigar Night y la cena de premiación, en un ambiente diseñado para el intercambio entre líderes empresariales, inversionistas y representantes del sector público.

La presidenta de Adozona, Claudia Pellerano, resaltó el valor del encuentro dentro del ecosistema empresarial.

"Nos da mucho gusto ver cómo este torneo trasciende nuestro sector y se convierte en un espacio país, donde coinciden empresarios, inversionistas, representantes gubernamentales y aliados estratégicos, con la intención de que surjan nuevas ideas y nuevos lazos", expresó.

Ganadores

La competencia se disputo bajo la modalidad scramble en parejas, y coronó como campeones generales a Cesar Rodríguez y George Veras, quienes lograron un score gross de 62.

Categoría A : Arturo del Villar y Cesar Roque – 69 golpes.

: – Categoría B : Leo Sánchez y Alan Díaz - 66 golpes.

: - Categoría C : Jean Moscoso y Carlos Blanco – 72 golpes .

: – . Categoría Damas: Josefina Pichardo y Katherine Méndez – 74.4 golpes.

Este torneo contó con la participación de ejecutivos del Centro Financiero BHD, entre ellos: Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD; Julio Abreu, vicepresidente comercial de MAPFRE e Irving Muñiz, vicepresidente de negocios y servicios de AFP Siembra.

El encuentro también contó con la presencia de representantes del sector público, entre ellos Lucía Zorrilla, viceministra de Zonas Francas y Regímenes Especiales del MICM; Johannes Kelner, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas; y Maira Morla, directora general del Infotep.

Respaldo

El torneo tuvo el respaldo de importantes empresas e instituciones nacionales e internacionales. Como Main Sponsors participaron Banco BHD, AFP Siembra y MAPFRE República Dominicana.

En la categoría Platinum Ultra Plus participaron Grupo Puntacana y DP World Dominicana.

En la categoría Platinum Plus se sumaron empresas como Parque Industrial Zona Franca Las Américas, Atlantic Caribbean Packaging, Equifax y Henríquez Logistics Center..

En la categoría Platinum participaron Punta Cana Free Trade Zone, PIISA Industrial Park, ARV Group, Haina International Terminals (HIT), Parque Zona Franca San Isidro, PROCIGAR, Gildan Activewear, Corporación Zona Franca Industrial Santiago, Parque Industrial Zona Franca Nigua, PISANO, Laboratorios Rowe, Medtronic, Smurfit Westrock y Tabacalera de García, entre otras firmas patrocinadoras.

Asimismo, el evento contó con el respaldo de patrocinadores en las categorías Gold y Silver, reafirmando su posicionamiento como una de las principales plataformas de relacionamiento corporativo del país.