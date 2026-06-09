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Fundación Los Mina Unidos X Siempre
Fundación Los Mina Unidos X Siempre

La Fundación Los Mina Unidos X Siempre conmemora una década

La actividad estuvo marcada por el entusiasmo, la integración y el fortalecimiento de los valores comunitarios

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    La Fundación Los Mina Unidos X Siempre conmemora una década
    La jornada incluyó competencias deportivas, convivencia y entrega de utilería deportiva a clubes participantes. (FUENTE EXTERNA)

    La Fundación Los Mina Unidos X Siempre conmemoró su décimo aniversario con una amplia jornada deportiva y comunitaria que reunió a cientos de niños, jóvenes, entrenadores y dirigentes deportivos, reafirmando su compromiso con la formación integral de la juventud a través del deporte.

    La actividad, realizada en el Club Deportivo y Cultural 29 de Junio, estuvo marcada por el entusiasmo, la integración y el fortalecimiento de los valores comunitarios, en una jornada que incluyó competencias deportivas, convivencia y entrega de utilería deportiva a clubes participantes.

    El presidente de la fundación, Julio D´Oleo, destacó que arribar a diez años de labor ininterrumpida representa un logro significativo para la organización y para las comunidades impactadas por sus iniciativas.

    "Llegar a estos diez años nos llena de satisfacción porque hemos visto cómo nuestro esfuerzo ha impactado positivamente a cientos de niños y jóvenes. Lo más gratificante es comprobar que cada miembro de la fundación comparte el compromiso de servir y aportar al desarrollo de nuestras comunidades", expresó.

    D´Oleo afirmó que la entidad continuará fortaleciendo los clubes deportivos y ampliando los programas dirigidos a la formación de la juventud.

    "Creemos en el deporte como una herramienta de transformación social. Nuestra misión es seguir creando oportunidades para que los niños y jóvenes puedan alcanzar sus metas y mantenerse alejados de los caminos equivocados", agregó.

    La secretaria general, Aranaldys Ramírez, explicó que la celebración fue concebida como un espacio de integración y convivencia, más allá de la competencia deportiva.

    "Más que una competencia, queríamos ofrecer un espacio para compartir, hacer amistades y fortalecer los valores que promueve el deporte. Ver la alegría de cada niño fue la mayor recompensa de esta actividad", manifestó.

    Ramírez señaló que la entrega de medallas a todos los participantes responde a la filosofía inclusiva de la organización.

    "Aquí todos ganan. El compañerismo, la disciplina y la convivencia fueron los verdaderos triunfadores de esta jornada", indicó.

    La jornada incluyó un convivio de minibasket con la participación de delegaciones de los clubes El Millón, Sans Soucí ( masculino / femenino) 29 de Junio ( masculino / femenino) Los Mina, Maranatha, San Antonio, Club Comunal, Framboyán, Dinámicos y el club Invivienda, entre otros, provenientes de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

    Como parte de la actividad, cada participante recibió una mochila con uniforme, medias y tenis, además de desayuno, almuerzo y merienda. Todos los niños fueron reconocidos con medallas de participación, en un esfuerzo por promover la inclusión y el sentido de pertenencia.

    Asimismo, la fundación entregó pelotas de baloncesto, mallas para los aros y pizarras técnicas a los clubes participantes, con el objetivo de fortalecer el trabajo de entrenadores y dirigentes deportivos en la formación de nuevos talentos.

    De igual forma, fueron distribuidas tabletas electrónicas a estudiantes meritorios y diversos artículos deportivos mediante rifas y concursos realizados durante la jornada.

    Constante apoyo

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    Infografía
    La fundación entregó pelotas de baloncesto, mallas para los aros y pizarras técnicas a los clubes participantes (FUENTE EXTERNA)

    La directiva de la Fundación Los Mina Unidos X Siempre está integrada por:

    • Julio D´Oleo, presidente
    • Leo Canela, vicepresidente
    • Aranaldys Ramírez, secretaria general
    • Sugey Hernández, tesorera
    • Los vocales Yudelka Peña, Delvin Roa y Vanesa Pereira.

    A lo largo de estos diez años, la entidad ha mantenido una labor constante de apoyo a clubes deportivos, atletas y estudiantes de comunidades vulnerables, utilizando el deporte como herramienta de inclusión, educación y transformación social.

     Durante la última década, la fundación ha distribuido cientos de artículos deportivos a jóvenes de escasos recursos en distintas comunidades del país, contribuyendo al fortalecimiento del deporte y la formación de valores.

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