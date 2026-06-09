IKEA presenta "Ready to Host", una experiencia para transformar el alquiler vacacional en RD

Ramon Elias Jiménez, Javier Rondon, Abiecer Santiago Méndez, Priscilla Guerrero, Juan Valdez, Delia Maria Sánchez, Lianny de Jesus, Romaykely Anabel de la Rosa, Jorfin Manuel Mariano, Flora Elizabeth Castillo y Smerlin Perez De Los Santos. ( FUENTE EXTERNA )

Ikea celebró en Bávaro la experiencia "Ready to Host", un encuentro dirigido a inversionistas, brokers inmobiliarios, desarrolladores, gestores de propiedades y profesionales del diseño interior. La actividad funcionó como punto de encuentro para presentar soluciones funcionales para propiedades destinadas al alquiler vacacional, apartamentos, villas y proyectos inmobiliarios.

Durante la experiencia, los asistentes conocieron propuestas aplicables a dormitorios, salas, comedores, cocinas, terrazas y zonas de almacenamiento, pensadas para crear espacios prácticos, atractivos, fáciles de mantener y adaptados al uso continuo de propiedades de renta corta o vacacional.

En un país que cerró 2025 con más de 8.8 millones de turistas no residentes por vía aérea, estas soluciones responden a la oportunidad de preparar propiedades mejor equipadas para recibir visitantes.

"Desde IKEA Bávaro queremos acompañar a quienes invierten, desarrollan o gestionan propiedades en la zona Este, ofreciendo soluciones que ayudan a crear espacios bonitos, funcionales y accesibles, pero también pensados para el día a día, el mantenimiento y la experiencia de quienes los visitan".

"Ready to Host nos permitió acercar esa inspiración a profesionales del sector y mostrar cómo IKEA puede ser un aliado para preparar propiedades listas para recibir", expresó Sandra Priscilla Guerrero Alcántara, Coordinadora de tienda IKEA Bávaro.

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La iniciativa también reforzó la propuesta de IKEA para tu Negocio, dirigida a empresas, desarrolladores, gestores de propiedades, diseñadores y emprendedores que buscan soluciones para equipar espacios residenciales, comerciales o de hospitalidad.

A nivel global, IKEA cerró el año fiscal 2025 con 44,600 millones de euros en ventas retail y 222,000 colaboradores, datos que respaldan la solidez de una marca reconocida por ofrecer diseño funcional, accesible y pensado para la vida diaria.

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